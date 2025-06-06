Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 11, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 11, 2025

logo el cuco digital

Viernes con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura

FOTO: CHANGO HINOJOSA
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La máxima en la provincia será de 18 grados.

Este viernes 6 de junio, las condiciones climáticas en la provincia de Mendoza estarán marcadas por poca nubosidad y un leve cambio en la temperatura, según informó Contingencias Climáticas. Se espera que los vientos soplen de manera leve desde el noreste, mientras que en la zona cordillerana el cielo permanecerá poco nuboso.

La temperatura máxima en la provincia alcanzará los 18°C, mientras que la mínima será de 6°C. En el Valle de Uco, en tanto, los valores térmicos serán ligeramente más bajos, con una máxima de 17°C y una mínima de 2°C. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Rubén, un bohemio en la montaña del Valle de Uco

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO