Viernes con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura

La máxima en la provincia será de 18 grados.

Este viernes 6 de junio, las condiciones climáticas en la provincia de Mendoza estarán marcadas por poca nubosidad y un leve cambio en la temperatura, según informó Contingencias Climáticas. Se espera que los vientos soplen de manera leve desde el noreste, mientras que en la zona cordillerana el cielo permanecerá poco nuboso.

La temperatura máxima en la provincia alcanzará los 18°C, mientras que la mínima será de 6°C. En el Valle de Uco, en tanto, los valores térmicos serán ligeramente más bajos, con una máxima de 17°C y una mínima de 2°C.