Viernes con premio y memoria: EL CUCO TEVÉ despide el año con sorteito y la historia de la resistencia del agua

A las 20:00 horas.

Este viernes, El Cuco TEVÉ cierra el año con un streaming que promete emoción, memoria y premios. Bajo la conducción de Abigail Romo y Jorge García, el programa contará con la participación especial del profesor Rodrigo Hinojosa, quien presentará su esperada columna sobre La Historia de la Resistencia del Agua. Una invitación abierta a reflexionar, comentar y ser parte de una memoria que sigue fluyendo.

Pero eso no es todo: quienes acompañen el vivo, comenten y sigan la cuenta, participarán automáticamente en un sorteo para asistir al Festival de la Tonada en Tunuyán, que este año tendrá como gran protagonista a Abel Pintos.