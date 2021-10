Vínculos: el nuevo programa de integración del sector público con el privado en beneficio de los tupungatinos

La iniciativa tiene como objetivo principal generar herramientas, programas y claves de articulación para incentivar a pequeñas y medianas empresas, instituciones, organizaciones civiles y empresariales a generar buenas prácticas que beneficien a la comunidad

Este jueves se realizó en el Hotel Turismo Tupungato, la presentación del nuevo Programa Municipal “Vínculos”, que surge de la Dirección de Desarrollo Social junto al trabajo integral de las diferentes áreas y direcciones que conforman al Municipio.

La iniciativa que volcará la comuna del intendente Gustavo Soto tiene como objetivo principal generar herramientas, programas y claves de articulación para incentivar a pequeñas y medianas empresas, instituciones, organizaciones civiles y empresariales a generar buenas prácticas que beneficien a la comunidad de Tupungato.

¿De qué se trata?

En el lanzamiento del programa, el director de Desarrollo Social, Iván Battaglia explicó: “La idea es que la parte estatal se acerque a la parte privada y priorizar al empleado” y expresó que se trabajará con los empleadores a los fines de brindarles herramientas para el beneficio y crecimiento de su comunidad laboral.

También expuso el director de Desarrollo Económico, José Luis Giuliani, quien hizo referencia a cómo interviene su cartera en la propuesta. “Buscamos brindarles a las empresas que accedan al programa y a las líneas que hay para que esas empresas puedan desarrollarse, fomentar el empleo genuino e innovar en su producción”, haciendo referencia el trabajo en conjunto que realiza el Municipio con el Gobierno Provincial mediante el “Mendoza Activa” y sus programas. A lo que la coordinadora del Área de Gestión, Mariela Bueno, sumó: “Desde la oficina de empleo vamos a estar con las convocatorias para esos programas, Enlace y Enlazados y nuevas capacitaciones. La Municipalidad de Tupungato ha firmado un convenio con el Instituto Internacional Islas Malvinas para capacitar a las personas en turismo y hotelería”.

Por parte de la Dirección General de Obras, específicamente del Área de Gestión Ambiental, se hizo presente su coordinador,a Celeste Zuñer, quien comentó: “Nosotros queremos ofrecer una certificación ambiental sobre la correcta disposición de los residuos de empresas o sectores privados, ya que en el Programa ReAccionemos hemos tenido algunas experiencias del sector privado que ya separa sus residuos y nos lo acercan, entonces queremos vincularnos y ofrecer charlas y capacitaciones para poder hacerles llegar conocimientos en materia ambiental”.

Desde el Área de Género y Diversidad, la coordinadora Rita Moyano adelantó que también se abrirán espacios de acompañamiento familiar, contención y atención en la niñez, como cuidado infantil, apoyo nutricional y escolar para dar respuesta a madres y padres que trabajan y no cuentan con los recursos suficientes para guarderías o servicio de niñeras; y también se propondrán encuentros para abordaje de temáticas sobre prevención y salud, género y violencia de género, entre otros, para llevar información y promover el cuidado personal y familiar en todos sus aspectos.

Para la presentación oficial, fueron invitados prestadores turísticos de diferentes rubros ya que este programa municipal dará sus primeros pasos con este sector fundamental para el desarrollo departamental.

“La idea es que estos emprendimientos puedan hacer un convenio con la Municipalidad de Tupungato y acceder a todas estas gestiones de diferentes tipos de beneficios y en el caso del turismo, por ejemplo puede ser capacitaciones, la incorporación de personal, además del acceso a la salud a beneficio de los empleados, entonces desde el Municipio y articulados con instituciones y privados vamos a ofrecer a todas estas empresas, que están apostando para que este departamento siga creciendo, ayudas para que puedan seguir trabajando y tener una buena relación con sus empleados”.

Todo esto, es posible gracias a la buena organización y a los acuerdos, convenios y articulaciones que viene concretando y alcanzando en su gestión el intendente Soto, por ejemplo, con fundaciones prestigiosas como Zaldívar (con la cual desde el año 2018 se realizaron diagnósticos oftalmológicos, operaciones y entrega de lentes a alumnos de 2° y 7° grado y adultos mayores, mediante el Programa Municipal “Una Nueva Mirada”); Facultad de Odontología de la Universidad de Cuyo (para la promoción de la salud bucal); Instituto Internacional Islas Malvinas (Instituto de Capacitación Laboral); convenios: con la UNCuyo y con institutos de educación superior (para acercar ofertas educativas y capacitaciones) y los programas municipales que han generado impactos positivos para con la comunidad.

“Esta bueno porque abarca varias áreas en las que por ahí hay bastante déficit en lo que sería el rubro”, destacó Aldana Aloise, encargada del restaurante “La Tupiña” y agregó: “Lo que a mi me interesó mucho es el tema de las capacitaciones, comentaron que se van hacer capacitaciones de inglés turístico que también es algo que está en falta, acá en Tupungato no hay mucho como para que los trabajadores puedan aprender, lo que tiene que ver con las guarderías también me parece que esta muy bueno porque hay muchas mamás jóvenes que no tienen familias con quienes dejarlo así que es muy bueno que en eso se pongan en el lugar de estas mamás que no quien cuide a sus pequeños”.

Prueba Piloto

Para ver el alcance y la efectividad de esta gran iniciativa, primero se llevó a cabo una experiencia piloto en “Viñedos Doña Paula”, donde el Municipio acercó un abanico de servicios y acciones para las y los trabajadores de la empresa ubicada en el distrito de Gualtallary. Allí durante 2 días se realizaron:

-Charla sobre prevención de cáncer de cuello uterino e información sobre estudios necesarios y lugares de atención.

-Atención personalizada y emisión de pedidos médicos ginecológicos a mujeres mayores de 50 años.

-Salud Bucal: charla sobre higiene bucal a cargo de profesionales en odontología de la UNCuyo

-Atención personalizada y emisión de pedidos médicos a personas que vayan a realizarse una prótesis dental

-Prevención y diagnóstico oftalmológico a cargo de los profesionales de la Fundación Zaldívar

“Todos pudimos acceder a estos controles que tal vez debido a la pandemia por ahí no los tuvimos y queremos agradecer a la empresa por preocuparse por nosotros y dar esta posibilidad” expresó Yamila, una de las trabajadoras.

“Me agradó mucho esto de que nos prevengan, de que nos enseñen porque años antes no se hacía, excelente que tengan en cuenta la salud de nosotras las mujeres, de nuestras condiciones de vida que tenemos, gracias por todo lo que hicieron”, destacó Elba, otra de las operarias de Doña Paula.

Durante la agenda que se llevó a cabo estos fueron algunos de los testimonios sobre las asistencias que recibieron, y en general expusieron que sintieron que son valiosas para la empresa en la cual trabajan, otras comentaban que nunca antes habían recibido charlas e información sobre salud ginecológica y destacaron que gracias al espacio abierto para dialogar entre ellas junto a los profesionales, pudieron aprender y conocer las experiencias de sus compañeras, por lo que expresaron que habían sido dos días muy significativos.

Estos resultados pusieron en evidencia que los objetivos del Programa Municipal “Vínculos” contribuyen efectivamente a mejorar la calidad de los recursos humanos (desde el empleador hasta el empleado) y que es fundamental brindar y acercar servicios acordes a las necesidades que se presenten en el ámbito laboral para asegurar un óptimo desarrollo de los tupungatinos y tupungatinas que son el engranaje de un gran motor que conduce al avance y crecimiento de todo el departamento.