Violencia de género en Tunuyán: la policía rescató a una mujer que su pareja la tenía encerrada

La víctima aseguró que su pareja la maltrataba.

Personal de la Comisaría 65 de Vista Flores, fue alertado por un llamado telefónico (que habría hecho la propia víctima) dónde se logró rescatar del interior de una vivienda ubicada en Vista Flores a una mujer de 21 años que era víctima de violencia de género.

Según la información que aportó el Ministerio de Seguridad, la joven sufría todo tipo de maltratos por parte de la pareja y que últimamente la mantenía encerrada dentro de la propiedad.

La víctima logró ser rescatada por los efectivos actuantes y recibió asistencia médica y psicológica. Respecto a la pareja, la misma fue notificada del hecho por el cual se lo acusa, se le dictó prohibición de acercamiento hacia la mujer y quedó a disposición de la justicia.

En el hecho, que por el momento se encuentra en pleno proceso de investigación, intervino también la Casa de la mujer, que puso a disposición todo el equipo de trabajo y las herramientas con las que cuentan para brindarle asistencia a la joven.