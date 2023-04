Violento asalto en La Consulta: golpearon y apuntaron con un arma a una mujer de 74 años

El hecho ocurrió en calle Eleodoro Quiroga.

Este jueves, alrededor de las 17 horas, una mujer de 74 años fue asaltada en La Consulta, San Carlos. Dos personas ingresaron a una vivienda ubicada en calle Eleodoro Quiroga apuntándole con un arma, exigiéndole dinero.

Seguidamente, la mujer que se encontraba trabajando en el hogar fue tirada al piso, luego, la llevaron a la habitación y seguían insistiendo que les entregara todo el dinero que había en la casa. La empleada les comentó que ella no vivía ahí, que no sabía nada sobre el dinero, por lo que tanto el hombre como la mujer comenzaron a tirar la ropa de los placares buscando pertenencias. Al no encontrar nada de valor, la metieron al baño, le dijeron que contará hasta 20 y luego saliera, así les daba el tiempo suficiente para escapar del lugar.

La triste situación que vivió la empleada la llevó a terminar en el Hospital Tagarelli donde debió recibir asistencia médica ya que se le subió la presión por la angustia vivida.