Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

El hecho sucedió anoche pasadas las 23.15 en una vivienda ubicada en la zona de Alto Verde.

Un violento robo tuvo lugar durante la noche del martes en una vivienda ubicada en la zona de Alto Verde de Tunuyán, donde al menos dos hombres fuertemente armados con chalecos antibalas y armas de fuego ingresaron a la propiedad luego de reducir a los propietarios del lugar.

Una vez adentro de la propiedad, estas personas robaron dos mochilas color negro y una importante suma de dinero en efectivo. Las víctimas del hecho, dos hermanos, relataron a la policía que escucharon ladrar los perros de la propiedad y al salir fueron sorprendidos por al menos dos personas que tenían chalecos antibalas, boinas y armas de fuego.

Por directivas del ayudante fiscal Pablo Ortiz, se ordenó el trabajo de la policía científica, el personal de investigaciones.

Los delincuentes escaparon con lo robado en un vehículo, el cual ya estaría identificado por los investigadores, como así también uno de los delincuentes.