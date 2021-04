¡Viral! Miles de personas compartieron el vídeo del reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas en Tupungato

El mismo alcanzó más de 135.000 reproducciones.

Miles de usuarios compartieron en las redes el reconocimiento que Soto le brindó a los ex combatientes de Malvinas.

El vídeo que muestra el reconocimiento realizado por el intendente de Tupungato a los ex combatientes de Malvinas en sus domicilios, es viral en facebook, alcanzado más de 135.000 reproducciones, recibió alrededor de 10.000 likes (Me Gusta) y fue compartido por cerca de 5.000 usuarios.

Además este video alcanzó más de mil comentarios, donde pueden leerse opiniones de ciudadanos de otros departamentos, provincias y países; quienes halagan el homenaje y piden que sea imitado por otros gobiernos.

En su mayoría, las publicaciones de los usuarios destacan la fraternidad lograda por la comuna tupungatina con quienes defendieron tierra nacional en 1982.

Uno de los comentarios fue de Marino Córdoba, ciudadano de Comodoro Rivadavia: “Hermoso homenaje a nuestros Héroes de Malvinas. ¡¡¡Felicitaciones!!!”.

Otro escrito muy patriótico -finaliza con diez emoticones de la bandera argentina- fue de Raúl Sequeira, seguidor oriundo de Buenos Aires: “Hermoso gesto para todos ellos. Espero el mismo gesto en todo el territorio nacional argentino. Quiero ver esa placa en todos los frentes de las casas de nuestros héroes y veteranos de Malvinas. Gracias a todos ellos.”

Desde la Patagonia, específicamente Trelew, Liliana Bahamonde escribió: “Mis más sinceras felicitaciones de todo corazón a los que participaron de esta iniciativa y se hizo realidad. La verdad es un hermoso reconocimiento, porque su participación en la guerra fue un acto heroico”.

Uno de los comentarios internacionales fue de Julio Del Carpio Gallegos: “Reconocimiento a los Veteranos de Guerra de Malvinas, un soldado muere dos veces uno en el campo de batalla y otro cuando su pueblo lo olvida. Este no es el caso de la Gran Patria Argentina. Desde el Perú un abrazo hermanos argentinos”.

También el usuario de Twitter @jobper1959, desde el Viejo Continente twitteó: “Que lindo homenaje, me hicieron llenar de emoción, en cada casa de cada ex combatiente debería estar la placa!! Sería genial, nos dieron mucho, hasta dejaron su vida por otros. Enhorabuena ex combatientes…Mi abrazo desde España…”.

Al mismo tiempo, desde Twitter diversos funcionarios provinciales y nacionales replicaron la información, acompañando mensajes de congratulación dirigidos al Municipio valletano.

Para la comuna es gratificante la valoración de su trabajo, no obstante, lo que más enorgullece es la difusión de los nombres y rostros de los Veteranos de Guerra tupungatinos, para que todo el mundo conozca quiénes son los héroes argentinos.

Fuente: Prensa Tupungato