Vista Flores: delincuentes amenazaron a un menor y le robaron varias pertenencias del interior de su casa

La víctima estaba sola al momento del hecho.

Pasadas las 22.15 de la noche del viernes, los delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en calle Martín Miguel de Güemes y luego de amenazar violentamente a un menor que estaba en el interior de la propiedad, robaron tres garrafas de 10 kilos, un equipo de música y un televisor.

La madre de la víctima, dio aviso a la policía que se hizo presente en el lugar y realizó todas las medidas de rigor que se llevan adelante en este tipo de hechos.

Además, la progenitora aseguró que había dejado unos minutos solo a su hijo en la casa y al regresar se encontró con la puerta forzada y al ingresar a la propiedad encontró a su hijo en un estado de nerviosismo.

El menor, por su parte, aseguró que las personas que ingresaron a la propiedad fueron tres y que mediante amenazas llevaron adelante el hecho.