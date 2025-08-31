Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 31, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 31, 2025

logo el cuco digital

Vista Flores: delincuentes amenazaron a un menor y le robaron varias pertenencias del interior de su casa

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La víctima estaba sola al momento del hecho.

Pasadas las 22.15 de la noche del viernes, los delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en calle Martín Miguel de Güemes y luego de amenazar violentamente a un menor que estaba en el interior de la propiedad, robaron  tres garrafas de 10 kilos,  un equipo de música y un televisor.   

La madre de la víctima, dio aviso a la policía que se hizo presente en el lugar y realizó todas las medidas de rigor que se llevan adelante en este tipo de hechos.

Además, la progenitora aseguró que había dejado unos minutos solo a su hijo en la casa y al regresar se encontró con la puerta forzada y al ingresar a la propiedad encontró a su hijo en un estado de nerviosismo.

El menor, por su parte, aseguró que las personas que ingresaron a la propiedad fueron tres y que mediante amenazas llevaron adelante el hecho.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Se viene la tormenta de Santa Rosa, pero en lugar de nieve podría caer granizo

Grave accidente en Tunuyán: un conductor alcoholizado chocó contra un acoplado

Robaron una casa en El Cordón del Plata: los delincuentes habrían ingresado por una ventana

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO