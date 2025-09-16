Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 18, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 18, 2025

logo el cuco digital

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Nació el 15 de septiembre de 1922 y ayer festejó su más de un siglo de vida, lo hizo con parte de su familia que se acercó a saludarla.

María Julia Ensina Quiroga, vivió parte de su vida en Lujan de cuyo, pero luego se trasladó a Tunuyán, para vivir una parte en Colonia Las Rosas, luego en el camino al Manzano, para finalmente hacerlo en Vista Flores, en el barrio La Finca.

María estuvo casada con Leopoldo Castro y crio a seis hijos y dos nietos, a los cuales los crio también como hijos. Trabajo toda su vida en la viña y hoy a sus 103 años cumplidos recibió el cariño y los abrazos de parte de su familia.

Según comentaron familiares a El Cuco Digital, María se encuentra bien, se acuerda de las cosas y estuvo muy contante de poder recibir a su familia y festejar su cumpleaños.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

Niños de una escuela de San Carlos con urticaria y otros síntomas: sospechan de una intoxicación masiva

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

La Consulta: dejó su moto en el hall de la casa y se la robaron mientras dormía

¡Atención! Vuelve el zonda a bajar en distintos puntos de la provincia, el Valle de Uco entre ellos

El Presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, continúa en cuidados intensivos luego de sufrir una caída de su bicicleta

Familiares de José Luis Nuñez marcharán para pedir justicia luego de su trágica muerte

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO