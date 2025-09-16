Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Nació el 15 de septiembre de 1922 y ayer festejó su más de un siglo de vida, lo hizo con parte de su familia que se acercó a saludarla.

María Julia Ensina Quiroga, vivió parte de su vida en Lujan de cuyo, pero luego se trasladó a Tunuyán, para vivir una parte en Colonia Las Rosas, luego en el camino al Manzano, para finalmente hacerlo en Vista Flores, en el barrio La Finca.

María estuvo casada con Leopoldo Castro y crio a seis hijos y dos nietos, a los cuales los crio también como hijos. Trabajo toda su vida en la viña y hoy a sus 103 años cumplidos recibió el cariño y los abrazos de parte de su familia.

Según comentaron familiares a El Cuco Digital, María se encuentra bien, se acuerda de las cosas y estuvo muy contante de poder recibir a su familia y festejar su cumpleaños.