“Vivir es una decisión: el cáncer como camino espiritual”: Cecilia Miralles presentará su libro autobiográfico en Tunuyán

Por Antonella Escobar.

La primera presentación del libro será el viernes 17 de octubre. En diálogo con El Cuco Digital, la autora compartió su historia y las emociones que la acompañaron durante este proceso de vida y escritura.

Cecilia Miralles, de 40 años, es oriunda del departamento de Tunuyán, Valle de Uco, Ingeniera Agrónoma, Terapeuta Hortícola y Coach de Terapia de diario, actualmente brinda talleres de escritura terapéutica. Su camino profesional y personal se entrelaza con una historia de transformación profunda que hoy comparte con el mundo.

Nacida en una familia de clase media, estudió, se graduó y se casó con su novio de toda la vida. Pero a los 30 años, su vida dio un giro inesperado: un divorcio seguido, siete meses después, por el diagnóstico de cáncer. “Lo que para muchos sería un final, para mí fue un renacer”, expresó Cecilia en una entrevista con El Cuco Digital. Enfrentó la enfermedad como una oportunidad para detenerse, ordenar el caos interno y trascenderlo. “Descubrí que había vivido toda mi vida en piloto automático… Me di cuenta que quería vivir, pero para elegir la vida de verdad, debía aceptar a la muerte como una opción real y posible”, afirmó.

Durante el año 2015, Cecilia transitó un proceso de sanación integral. Combinó quimioterapia con terapias holísticas como biodescodificación, constelaciones familiares, reiki, registros akáshicos, psicología y otras herramientas. “Al cabo de unos pocos meses pude sanar mi corazón y el cáncer también desapareció”, compartió.

Con el tiempo, su mensaje se expandió: “El verdadero milagro fue abrir el corazón al amor, al perdón, a la comprensión”. Lo que comenzó como un compartir boca a boca, se transformó en círculos de encuentro y ceremonias. Pero Cecilia sentía que debía llegar más lejos.

Una herramienta poderosa: la escritura

“Lo que inició como un proceso terapéutico personal, se convirtió en un medio para comunicar y sembrar esperanza. A sus 40 años, Cecilia publica su primer libro: “Vivir es una decisión: el cáncer como camino espiritual”, una obra autobiográfica que recopila su proceso de sanación trascendental.

El libro le llevó diez años de gestación, desde el 2015. Aunque nunca dejó de escribir, fue en el verano de 2025 cuando tomó la decisión firme de comenzar. En febrero inició la primera hoja en blanco y en dos meses y medio ya tenía el manuscrito. Lo compartió con sus vínculos cercanos, respetando el proceso grupal que implicaba mostrar su historia al público. En julio comenzó la labor editorial y esta semana, en octubre, llegaron los primeros ejemplares impresos.

“Escribir un libro autobiográfico sobre mi proceso de vivir el cáncer, se trata de mostrar que hay otras formas de ver las adversidades… aprender que siempre hay un mensaje profundo que la vida quiere mostrarnos”, reflexionó Cecilia. Compartir su historia es un acto de vulnerabilidad: “Es desnudar mi alma ante un otro que no conozco… pero sé que hay un propósito, hay un mensaje profundo que ya no puedo contener”.

De lo local a lo provincial

Además de presentar próximamente su libro en Tunuyán, Cecilia participó en la Feria del Libro de Mendoza. Compartió el stand de “Mujernicolas”, un grupo de mujeres artistas mendocinas. “Fue una experiencia muy hermosa… un compartir mucho más profundo, unidas en un mismo sentir, expandir el arte y la creatividad desde una red que sostiene”.

Durante los días en la feria, recibió visitas de amigos y familiares, algunos de muy lejos. “El calor del cariño lo sentí tan profundo que fue casi como volver a las épocas de hospital… solo que esta vez el hospital era el Le Parc, y las salas de internación los stand, pero yo era la misma, la misma energía de amor, recibiendo la vida en mis brazos y dando luz a esta nueva creación, esta vez mi libro”.

“Vivir es una decisión: el cáncer como camino espiritual”

Las personas interesadas podrán adquirir sus primeros ejemplares comunicándose a través de las redes sociales de Cecilia, en Instagram o Facebook. Quienes residan en otras localidades pronto podrán acceder a un ejemplar a través de la plataforma Mercado Libro, en puntos de venta, librerías del Valle de Uco y en distintos espacios de la provincia de Mendoza.