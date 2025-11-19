Vocación y servicio: continúan abiertas las inscripciones para sumarse a la Policía y al Servicio Penitenciario

Los interesados tendrán la posibilidad de prepararse para desempeñarse en las fuerzas de seguridad provinciales. La convocatoria brinda formación teórica y práctica, acompañamiento institucional y becas para quienes cumplan los requisitos.

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) y el Servicio Penitenciario de Mendoza mantienen abiertas las inscripciones para quienes deseen incorporarse a las fuerzas de seguridad provinciales. Ambas convocatorias ofrecen becas y formación profesional para jóvenes con vocación de servicio y compromiso con la comunidad.

Formación para nuevos agentes policiales

La Policía de Mendoza, a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), lanzó una nueva convocatoria que se extenderá hasta el 30 de noviembre para el Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares. Las inscripciones se reciben en las sedes Central, Sur, Este y Valle de Uco.

El programa tiene como objetivo preparar a los futuros integrantes de la fuerza en áreas clave como seguridad pública, prevención del delito, gestión de emergencias y resolución de conflictos, brindándoles las herramientas necesarias para actuar con profesionalismo ante los desafíos de la seguridad ciudadana.

Quienes aprueben todas las etapas del proceso de selección accederán a una beca de $350.000, destinada a cubrir los gastos de cursado.

Los interesados deben realizar la preinscripción online en la página oficial del IUSP y luego presentarse en la sede elegida para entregar la documentación correspondiente. El proceso de ingreso contempla cuatro etapas eliminatorias, que incluyen evaluaciones de conocimientos generales, interpretación de textos, pruebas físicas, entrevistas psicológicas, psiquiátricas y médicas.

Para más información ingresar aquí.

Inscripciones abiertas para el Servicio Penitenciario

En paralelo, el Servicio Penitenciario provincial abrió su Convocatoria de Aspirantes para Agentes del Escalafón de Seguridad, Cohorte 2026 (Promoción LXV).

El proceso es completamente virtual y estará disponible desde el lunes 10 de noviembre hasta el 2 de febrero del próximo año.

Quienes queden seleccionados podrán acceder a una beca mensual, destinada a cubrir gastos de traslado, materiales educativos y otros costos asociados al cursado.

Para ello, los postulantes deberán subir la documentación solicitada. La posterior selección consta de instancias de aptitud física y psicológica, entre otras. Una vez terminado este proceso, quienes hayan aprobado las distintas fases comenzarán un curso de preparación de aproximadamente seis meses.

Toda la información y los pasos detallados para la inscripción se encuentran disponibles aquí.

Fuente: prensa Mendoza