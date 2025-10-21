Volar drones en propiedades privadas ¿Se puede? : el análisis de un experto y la palabra de la División VANT

Quienes tengan drones deben contar con la habilitación que otorga la Administración Nacional de Aviación Civil.

En las últimas semanas, varios vecinos del Valle de Uco, reportaron situaciones inusuales con drones, lo que despertó preocupación y puso en alerta a un sector de la comunidad. Uno de los casos particulares que se conoció fue el de una vecina de La Consulta, que denunció que un drone cayó arriba del techo de su propiedad.

Por esta situación, desde El Cuco Digital, se dialogó con Yanel Delgado, quien está al frente de la División Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), donde dio a conocer cómo está regulada la ley para volar drones en la provincia.

“Hace menos de 2 meses salió una nueva regulación por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y según lo que indica es que no se puede volar en cualquier espacio, ya que se pueden cometer delitos que pueden ser penados”, comentó Delgado.

Además, dijo: “está totalmente prohibido volar sobre edificios públicos, administrativos, financieros, comisarías y penales”, eso puede ser algo grave y puede haber intervención de la fuerza inmediatamente.

“Volar sobre domicilios o propiedades privadas también se considera un delito y si una persona se siente vulnerable, puede dar aviso a las autoridades para que intervengan”, explicó, quien está al frente de la División VANT.

“Hay diferentes tipos de drones, algunos son de uso recreativos, que son los más pequeños y se pueden adquirir en diferentes comercios, según la nueva ley para ese tipo no es obligación tener la documentación que se solicita, pero si la persona realiza vuelos en zonas donde algunas personas se sientan vulneradas, la policía podría intervenir”.

“También, si la persona realiza algún daño a terceros con el artefacto, el mismo será el que deberá hacerse cargo de los daños causados”, explicó Yanel Delgado.

Por otro lado, la propia autoridad aseguró que: “si el dron es de los denominados recreativos y se usa para realizar algún tipo de actividad con fines de lucro, en ese caso sí es obligación que la persona tengan la habilitación correspondiente y el carnet de vuelo que otorga la ANAC”.

Luciano Matías, oriundo de San Carlos, es piloto nacional de Drones Categoría A y B y ante las consultas del medio respondió lo siguiente : “la nueva legislación es muy extensa, para estar habilitado como piloto de drone debes rendir como rinden los pilotos de aviones”.

“Hoy en día todavía no hay en la provincia una regulación fuerte, la policía puede intervenir, pero la que realmente debería hacerlo es la ANAC y acá en la provincia no hay ninguna oficina, solo está en Buenos Aires.”

“Lo concreto y lo que se puede decir es que si alguien tiene un drone, lo puedes volar, pero si no tienes la documentación obligatoria, te lo pueden quitar si te denuncian porque volantes por espacios donde violas la propiedad privada”, concluyó Matías.