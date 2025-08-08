Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

El hecho sucedió pasadas las 23.50 en Ruta 92.

Personal policial, fue alertado por un llamado al 911, sobre el vuelco de un auto marca Seat modelo Córdoba, que estaba al mando de un conductor de 25 años, oriundo del distrito de La Consulta, San Carlos.

Según el informe policial, el vehículo circulaba por Ruta 92, con dirección Oeste hacia el Este y por razones que se intentan esclarecer, el conductor perdió el dominio y terminó volcando.

Se solicitó la presencia del Servicio Coordinado, quien trasladó al joven al hospital Scarevelli, donde ingresó con traumatismo de cráneo grave y pérdida de conocimiento. La persona permanece internada y con pronóstico reservado.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 41 y de la Subjefatura Vial del Valle de Uco. El conductor circulaba con toda la documentación personal y el vehículo no tenía la revisión técnica obligatoria.