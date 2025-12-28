Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

El hecho ocurrió en el Carril Casas Viejas en horas de la tarde del sábado.

Personal de Comisaría 18, fue alertado por un accidente con varias personas involucradas, en el carril Casas Viejas.

Al llegar al lugar, se constató el vuelco de una camioneta Ford Ranger, donde circulaban 6 personas a bordo. De los heridos, uno fue trasladado al hospital Scaravelli, donde quedó internado por presentar traumatismos múltiples. Los heridos tienen 29 (conductor), 20, 26 (traslado al Scaravelli), 33, 33 y 39 años.

Según la información policial, la camioneta circulaba de Sur a Norte y por una rotura de un neumático, el conductor perdió el control, provocándose el vuelco. Quien manejaba el rodado fue sometido al control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

Por el hecho intervino la Oficina Fiscal y por órdenes del ayudante fiscal de turno, se ordenó el trabajo de Policía Científica. En el lugar también prestó colaboración personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Carlos.