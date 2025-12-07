Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

El hecho ocurrió este sábado sobre la Ruta 40.

Un colectivo de la empresa de media distancia Iselín se incendió por completo cuando regresaban de un viaje desde el Valle de Uco hacia la terminal de ómnibus.

El hecho ocurrió este sábado en horas del mediodía a la altura Ugarteche, en Luján de Cuyo, cuando por razones que se desconocen, la unidad que circulaba de sur a norte por la Ruta 40 comenzó a incendiarse.

Rápidamente, tanto el conductor como los pasajeros que viajaban en el colectivo descendieron, mientras las llamas consumieron por completo a la unidad.

Por el momento, y a pesar de la magnitud del incendio, no hubo que lamentar heridos.

Fuente y videos: ElSol