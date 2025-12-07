Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 6, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 6, 2025

logo el cuco digital

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho ocurrió este sábado sobre la Ruta 40.

Un colectivo de la empresa de media distancia Iselín se incendió por completo cuando regresaban de un viaje desde el Valle de Uco hacia la terminal de ómnibus.

El hecho ocurrió este sábado en horas del mediodía a la altura Ugarteche, en Luján de Cuyo, cuando por razones que se desconocen, la unidad que circulaba de sur a norte por la Ruta 40 comenzó a incendiarse.

Rápidamente, tanto el conductor como los pasajeros que viajaban en el colectivo descendieron, mientras las llamas consumieron por completo a la unidad.

Por el momento, y a pesar de la magnitud del incendio, no hubo que lamentar heridos.

Fuente y videos: ElSol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Fuerte temblor en Mendoza: 5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Tunuyán: conducía ebrio en moto y fue detenido en un control policial

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO