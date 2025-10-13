Voto Accesible: elecciones inclusivas para personas con discapacidad

Garantizar el voto accesible es un compromiso con el pleno ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Asegura que el proceso electoral sea inclusivo y respetuoso de la diversidad.

Para fortalecer la participación electoral de las personas con discapacidad, Mendoza tiene previsto asegurar la accesibilidad en todo el proceso electoral, desde la información previa hasta el momento de la votación.

Así el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Atención a la Personas con Discapacidad, articula acciones con las Juntas Electorales nacional y provincial para que todos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad, autonomía y dignidad.

Escuelas, intérpretes y accesibilidad en los espacios

En estas elecciones de octubre habrá:

Escuelas con cabinas de votación accesibles (CVA) y adaptadas para personas con movilidad reducida o usuarias de silla de ruedas.

Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) disponibles en puntos estratégicos durante la jornada electoral.

Señalización accesible y asistencia del personal electoral para personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual o psicosocial.

Materiales informativos accesibles: disponibles en lengua de señas, audiodescripción y lectura fácil.

Asistencia al momento de votar: las personas con discapacidad pueden ingresar a la cabina de votación acompañadas por alguien de su confianza o solicitar ayuda a la autoridad de mesa.

Ingreso con perro de asistencia o guía: las personas con discapacidad visual pueden ingresar al establecimiento y a la cabina acompañadas por su perro guía.

Prioridad de atención en todos los establecimientos de votación.

Voto sin barreras físicas, sensoriales o comunicacionales, respetando la autonomía de cada persona.

Canales de comunicación accesible

Durante el día de la elección habrá intérpretes de LSA disponibles por videollamada para asistir en todo momento a personas sordas o con discapacidad auditiva:

📱 Javier Fráncica – Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942510

– Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942510 📱 Marcela Bosio – Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942521

Disponibles de 8 a 18, es decir, durante toda la jornada electoral.

Información accesible: materiales audiovisuales y audioguías

La Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad está en plena producción de un video informativo sobre el proceso electoral, con audiodescripción y traducción a LSA.

Además, la Defensoría de las Personas con Discapacidad junto a la Universidad Nacional de Cuyo está desarrollando audioguías inclusivas con información sobre los frentes electorales y candidaturas, pensadas especialmente para personas con discapacidad visual.

Más información sobre Voto Accesible – Elecciones 2025

Para conocer más sobre el derecho al voto accesible y las medidas adoptadas, accedé a: Voto Accesible – Ley Simple – Ministerio de Justicia de la Nación

Cómo buscarse en el padrón

La búsqueda en el padrón se realiza desde este enlace https://www.padron.gov.ar/ que es accesible con lectores de pantalla para personas con dificultes en la visión.

Allí hay que colocar número de documento, género y distrito. Los cuatro números de seguridad pueden leerse o escucharse a través del botón reproducir. También hay un acceso al simulador de voto.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza