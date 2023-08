Votó Aveiro: “Con la esperanza de que el peronismo siga demostrando por dónde queremos ir”

El precandidato a diputado nacional se mostró esperanzado en el acompañamiento de la gente para que el peronismo logre revertir la situación actual.

Este domingo, poco antes de las 11, el intendente de Tunuyán y precandidato a diputado nacional, Martín Aveiro emitió su voto en las PASO Nacionales.

Desde la escuela 1-067 Rosa Isabel Trebes de Torres de Colonia las Rosas, el mandatario reconoció la situación que está atravesando el país, pero se mostró esperanzado en los resultados para que el peronismo pueda cambiar la realidad actual.

“Con la esperanza que de ahora hasta octubre el peronismo siga demostrando por donde queremos ir. Y como nuestro candidato a presidente, con mucho esfuerzo y poniéndole el pecho a una Argentina que de verdad no la pasa bien, tenemos la esperanza que la gente vuelva a creer y a confiar y con esa humildad que lo caracteriza a Sergio ante el pedido de disculpas por la situación, convecer a la mayoría de la población para que la Argentina vuelva a crecer, siempre sea con la inclusión, con la universidad pública abierta, con el acceso a la salud, con un sinfín de cosas que tiene que ver con el peronismo pero también tiene que ver con la gente, con la clase media, la clase más vulnerable, para que pueda tener la dignidad que corresponde a partir del trabajo y las necesidades satisfechas, las que por lo menos garantizan situaciones que tienen que ver con la familia”, sostuvo Aveiro.

“Esperanzados de que acá a octubre las cosas van a cambiar y a partir de esto vamos a poder ser gobierno para cambiar esta realidad”, remarcó.

El precandidato además comentó que durante la jornada acompañará trasladando a vecinos que vayan a votar y también irá a visitar una obra.

“Siempre estoy disposición en mi auto. Me gusta mucho ir a los distritos y hay un abuelo que tiene 78 años que vota en Los Árboles, que si no lo llevo yo no va a votar, y va vestido de gaucho inclusive, ya es un tradición para él”.

“Entre las 14 y las 15 me está esperando una bomba con una manguera en La Lombardía que me está esperando, que dentro de poco inauguramos la obra. Es un disfrute visitar las obras y si es regar, mucho mejor”, agregó

Luego, a partir de las 17 o 18, Aveiro esperará los resultados en el PJ Provincial.