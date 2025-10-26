Facebook X-twitter Youtube Instagram

Votó Emir Andraos: “Es importante que la cuidadania entienda que esta es la manera de llevar un país adelante”

Lo hizo en la escuela Maestro Alberto Derani.

Pasadas las 11 de este domingo, el actual jefe comunal de Tunuyán, emitió su voto correspondiente a las elecciones Generales Legislativas.

Tras depositar su voto en la urna, se expresó ante la prensa donde comentó lo siguiente: “es una jornada con gran expectativa, esperemos que la gente pueda expresar y cumplir con sus obligaciones de votar”.

Además, dijo: “es importante que la ciudadanía entienda que esta es la manera de llevar adelante un país con futuro y esto se resuelve siendo responsable a la hora de elegir a nuestros representantes”.

“A los vecinos de Tunuyán, les pido que cuidemos lo nuestro, que sigamos por este camino, que a pesar de las dificultades nacionales que nos piden que posterguemos la felicidad, nosotros seguimos trabajando para que esto no suceda”.

