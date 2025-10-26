Votó Gustavo Aguilera: “Esto es el crecimiento de la democracia año a año”

Lo hizo durante la mañana de este domingo.

“Esto es el crecimiento de la democracia, el progreso y evolución, me pone muy contento que podamos votar con boleta única, eso es un gran avance también”, comentó Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato.

Además, dijo: “es un gran honor para mí también que en estas elecciones me puedan acompañar mis hijos para que deje el voto”.

“Tenemos una gran convocatoria de gente que vino a votar, en las primeras dos horas de apertura de las escuelas ya teníamos cerca del 10% de la población que había votado, esperamos que esto se mantenga durante toda la jornada”.

“Es importante que todos puedan votar, con esto vamos a elegir a quienes nos van a gobernar y tomar decisiones a futuro”, concluyó Gustavo Aguilera.