Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 26, 2025

logo el cuco digital

Votó Gustavo Aguilera: “Esto es el crecimiento de la democracia año a año”

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Lo hizo durante la mañana de este domingo.

“Esto es el crecimiento de la democracia, el progreso y evolución, me pone muy contento que podamos votar con boleta única, eso es un gran avance también”, comentó Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato.

Además, dijo: “es un gran honor para mí también que en estas elecciones me puedan acompañar mis hijos para que deje el voto”.

“Tenemos una gran convocatoria de gente que vino a votar, en las primeras dos horas de apertura de las escuelas ya teníamos cerca del 10% de la población que había votado, esperamos que esto se mantenga durante toda la jornada”.

“Es importante que todos puedan votar, con esto vamos a elegir a quienes nos van a gobernar y tomar decisiones a futuro”, concluyó Gustavo Aguilera.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO