Votó Martín Aveiro: “Es una gran oportunidad para que la Argentina se empiece a reconstruir”

El intendente de Tunuyán emitió su sufragio en una escuela de Colonia las Rosas.

Hoy se están desarrollando las Elecciones Presidenciales 2023 donde los ciudadanos argentinos se dirigirán a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado.

Pasadas las 10, el mandatario de Tunuyán, Martín Aveiro pasó a dejar su sufragio en la escuela Rosa Isabel Trebes de Torres, de Colonia Las Rosas.

El también jefe de campaña del peronismo en la provincia afirmó que se encuentra: “Feliz, feliz de compartir el día de la democracia que nos sigue regalando la Argentina y que no todos los países del mundo tienen la oportunidad, y feliz también comienza un nuevo proceso y entiendo que todo junto como unidad nacional más allá de los partidos políticos y más allá de las necesidades personales que tiene la política, entiendo que es una gran oportunidad para que la Argentina se empiece a reconstruir y lo hagamos entre todos“.

Seguidamente expresó: “entiendo que la familia no necesita de la política, sino que la política tome decisiones y es momento que todas las familias de Argentina puedan vivir mejor”.

Con respecto a la primera elección sin ser participe como candidato Martín Aveiro señaló que: “todo el año ha sido como una última vez en las elecciones, pero lo importante acá es el país, no cabe duda que lo importante es que Argentina salga adelante y que las familias del Valle de uco y de Tunuyán tengan calidad de vida”.

“Ruego a Dios que sea un día de comienzo y no sea un momento de quiebre, estoy seguro que el año que viene va a ser un país mucho mejor”, señaló.

Foto: El Cuco Digital

En cuanto a la incertidumbre del tunuyaninos, el intendente destacó que: “Se ha generado una especulación, no es fácil, he visto mucha modificación a lo comercial. Tengo comercio y costaba conseguir productos, pero bueno como estamos acostumbrando a eso, a lo que es malo yo creo que el lunes con la responsabilidad del Ministro Sergio Massa no creo que vaya a pasar nada, Argentina va a tomar un camino de responsabilidad y tranquilidad”.

Finalmente, Martín Aveiro confirmó que va a esperar los resultados en la provincia de Mendoza “del lado militante”.