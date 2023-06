Votó Martín Aveiro: “Mendoza necesita despertarse”

El intendente de Tunuyán emitió su sufragio en una escuela de Colonia las Rosas.

Transcurren en Mendoza las elecciones PASO para elegir a candidatos a gobernador, vice, legisladores y también concejales e intendentes, estos dos últimos en los departamentos que no desdoblaron sus comicios de los provinciales.

Poco antes de las 11, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, emitió su sufragio en la escuela Rosa Isabel Trebes de Torres, en Colonia las Rosas.

“Esperemos que con el correr del día la gente quiera venir a expresarse y a mostrar un poco para donde quiere ir porque la provincia necesita cambiar de verdad, tomar otro rumbo, necesita despertarse y empezar a transformar la realidad de las familias”, lanzó el jefe comunal.

Sin embargo, no dejó de lado el panorama nacional, aunque pidió mayor unión. “Es cierto que la macroeconomía no ayuda, es cierto que el Gobierno Nacional no ha tomado buenas decisiones en muchas de las cosas que tienen que ver con la diaria, con la economía y demás, pero también es cierto que no tenemos que quedarnos en la excusa permanente y debemos trabajar para salir adelante”.

“Eso es lo que necesitamos, eso es lo que tiene que ver la gente, la posibilidad de entender que un gobierno provincial no puede estar peleado con la Nación y los municipios, llevamos muchos años trabajando solos, empujando el carro solos en Tunuyán. Por eso es importante ejercer el voto, repensar cuales son las obligaciones provinciales, municipales y nacionales (…)”, agregó

“También es cierto que esta PASO va a ordenar un poco el densamble que hay en todos los partidos(…) el peronismo tiene 4 precandidatos a gobernador y después de estas elecciones seguramente va a quedar oficializado un candidato y todo el peronismo deberá buscar la mejor opción para ofrecer un buen esquema de gobierno”, completó.