Vuelve al Valle de Uco el elenco independiente INESTABLE con una obra imperdible Y MAMÁ?

El reconocido grupo independiente de teatro INESTABLE vuelve a las tablas con Y mamá?, una obra que conquistó al público y se posicionó como la producción más taquillera del Valle de Uco.

La pieza, basada en el libro de Jacobo Langsner, combina intriga, suspenso y un humor cargado de absurdo y sarcasmo que revela profundas verdades sociales. Tras meses de ensayos, el elenco se entrega con pasión para ofrecer una experiencia única, donde el espectador se conecta con la magia del teatro, compartiendo risas y emociones con cientos de personas en la sala.

El reestreno responde a la demanda del público, que pidió una nueva temporada de la obra. Una vez más, la atmósfera del teatro se llenará de carcajadas y momentos conmovedores, en una función que promete dejar huella.

La presentación será el 13 de junio a las 21 horas en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano. Las entradas tienen un valor de 7 mil pesos y suelen agotarse rápidamente.

La producción y dirección general está a cargo de Josefina Ortubia, con la asistencia de Camila Loza. Entre los artistas que darán vida a la historia se encuentran Jeronimo Ortubia, Cecilia Loza, Eduardo Ortubia, Emmanuel Coria, Cecilia Rodríguez, Camila Loza, Omar Méndez, Camila Cardozo, Florencia Muñoz, Belén Frontanel, Magalí Ávila, Luciano Coria, Guadalupe Lara y Ciro Lara. La musicalización estará a cargo de Inti Ortubia, mientras que la utilería será responsabilidad de Carlos Morales.