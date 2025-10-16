Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 18, 2025

Vuelve la alegría del circo a Tunuyán: este jueves estará en Colonia Las Rosas

Si bien la entrada es libre y gratuita, se requiere llevar una botella plástica vacía para reciclar, en el marco de acciones de cuidado ambiental.

Hoy jueves a las 18:00 horas se presentará nuevamente en Tunuyán el Circo. Esta vez, desplegará su alegría en el barrio Benegas de Colonia Las Rosas. Si bien la entrada es libre y gratuita, se requiere llevar una botella plástica vacía para reciclar, en el marco de acciones de cuidado ambiental.

La carpa del circo ofrece funciones gratuitas con artistas locales y regionales que llenan de alegría y entretenimiento a los más pequeños. Durante la jornada se presentarán números de acrobacia, humor y magia, dirigidos a público de todas las edades. 

