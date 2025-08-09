Vuelve la alegría del circo a Tunuyán: este sábado estará en Campos Los Andes

Si bien la entrada es libre y gratuita, se requiere llevar una botella plástica vacía para reciclar, en el marco de acciones de cuidado ambiental.

Hoy sábado a las 15:30 horas se presentará nuevamente en Tunuyán el Circo. Esta vez, desplegará su alegría en el predio de la Capilla en el Distrito de Campo Los Andes. Si bien la entrada es libre y gratuita, se requiere llevar una botella plástica vacía para reciclar, en el marco de acciones de cuidado ambiental.

La carpa del circo ofrece funciones gratuitas con artistas locales y regionales que llenan de alegría y entretenimiento a los más pequeños. Durante la jornada se presentarán números de acrobacia, humor y magia, dirigidos a público de todas las edades.

Fuente: Tunuyán