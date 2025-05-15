Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Vuelven los Fogones Culturales a San Carlos: una tarde de música, arte y tradición

Será el día domingo 18 de mayo.

La Municipalidad de San Carlos ha anunciado el regreso de los Fogones Culturales, una celebración que promete encender la tarde con música, danza y tradición. Será el día domingo 18 de mayo a las 16 horas en el Teatro Neyú Mapú, un espacio emblemático donde la comunidad podrá disfrutar de una jornada llena de cultura y entretenimiento.

El evento está diseñado para ser una experiencia familiar inolvidable, con diversas actividades para todos los gustos. Habrá arte en vivo, donde los asistentes podrán ver a talentosos artistas creando sus obras en tiempo real. También se instalará una feria de artesanos, que permitirá descubrir piezas únicas elaboradas con dedicación y creatividad. Además, los visitantes podrán deleitarse con una variada oferta gastronómica en los food trucks, que ofrecerán sabores para todos los paladares.

