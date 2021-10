Walter ya tiene su habitación especial en casa y podrá dejar el hospital tras casi un año internado

Un ACV lo dejó hospitalizado por más de 11 meses y podrá volver a su hogar gracias a la solidaridad de la comunidad.

Walter es oriundo de Tupungato y se encuentra hospitalizado hace más de 11 meses. El vecino necesitaba una habitación acondicionada para continuar con la internación en su casa y luego de mucho esfuerzo y gracias a la solidaridad de la comunidad, su familia pudo construirla.

Fueron muchos meses de campaña, de ferias americanas, para recaudar el dinero que permitiese fabricar un cuarto con baño, cama ortopédica y un colchón anti escaras, entre otras cosas.

El vecino fue internado primeramente en el Hospital Central donde estuvo 40 días. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Scaravelli de Tunuyán donde permaneció alojado 50 días, y finalmente, lo enviaron al Hospital General Las Heras, donde se encuentra actualmente en sala común rehabilitándose.

“Mi esposo tuvo un ACV. Lo internaron en el Hospital Central, donde estuvo 40 días. Después, como no podíamos viajar por no tener los medios, pedimos que lo enviaran al Hospital Scaravelli donde estuvo 50 días en terapia intensiva. Luego lo enviaron a sala común pero tampoco podíamos seguir viajando a Tunuyán, no teníamos más esa entrada de dinero, así que gracias a Dios nos hicieron todos los trámites para que lo trajeran a Tupungato donde van a hacer cinco meses que está internado”, contó hace unos meses su esposa Mirta en diálogo con El Cuco Digital.

Ahora, la mujer celebró la construcción de la habitación que le permitirá cuidar de su esposo en casa y agradeció la solidaridad que quienes hicieron esto posible.

“Es una alegría muy grande el poder haber terminado esta habitación que gracias a Dios, y ustedes, todos los que intervinieron, ayudándonos a promocionar un poco las campañas, a promocionar los materiales que necesitábamos. Le doy muchas gracia a El Cuco Digital que siempre sacó notitas y estuvo atento a las necesidades de mi familia”.

“Si Dios quiere la próxima semana ya lo traemos a casa (…) Si bien aún no se sanó de las lastimaduras, ya me lo llevó a casa porque es un cansancio tremendo el de todos (…) Va a estar como en el hospital, pero en su casa. Creemos en la misericordia de Dios, que va a sanar”.