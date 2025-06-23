WhatsApp: recomendaciones para un uso seguro y responsable

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia busca prevenir estafas y promover prácticas responsables en el uso de esta aplicación de mensajería.

En el marco de un trabajo continuo para fortalecer la prevención del ciberdelito, el Ministerio de Seguridad y Justicia brinda una serie de recomendaciones orientadas a evitar estafas a través de WhatsApp.

La propuesta tiene como objetivo promover el uso responsable de la plataforma y brindar herramientas concretas para que los usuarios puedan comunicarse de manera segura.

Entre los principales ejes de prevención se destaca la necesidad de estar atentos a mensajes de origen desconocido o con contenido sospechoso. En estos casos, se recomienda no responder, verificar siempre la identidad del remitente antes de realizar cualquier acción y utilizar las funciones de bloqueo y reporte que ofrece la aplicación.

Asimismo, se recuerda la importancia de evitar ingresar a enlaces recibidos por mensaje que redirijan a sitios de internet cuya procedencia no sea confiable, ya que podrían estar diseñados para obtener información personal o financiera de forma fraudulenta.

Otro aspecto central es la protección de los datos personales. No compartir claves, contraseñas, datos bancarios ni códigos de verificación es fundamental para evitar el acceso no autorizado a cuentas o posibles suplantaciones de identidad.

Prensa: Gobierno de Mendoza