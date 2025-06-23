Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 28, 2025

logo el cuco digital

WhatsApp: recomendaciones para un uso seguro y responsable

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia busca prevenir estafas y promover prácticas responsables en el uso de esta aplicación de mensajería.

En el marco de un trabajo continuo para fortalecer la prevención del ciberdelito, el Ministerio de Seguridad y Justicia brinda una serie de recomendaciones orientadas a evitar estafas a través de WhatsApp.

La propuesta tiene como objetivo promover el uso responsable de la plataforma y brindar herramientas concretas para que los usuarios puedan comunicarse de manera segura.

Entre los principales ejes de prevención se destaca la necesidad de estar atentos a mensajes de origen desconocido o con contenido sospechoso. En estos casos, se recomienda no responder, verificar siempre la identidad del remitente antes de realizar cualquier acción y utilizar las funciones de bloqueo y reporte que ofrece la aplicación.

Asimismo, se recuerda la importancia de evitar ingresar a enlaces recibidos por mensaje que redirijan a sitios de internet cuya procedencia no sea confiable, ya que podrían estar diseñados para obtener información personal o financiera de forma fraudulenta.

Otro aspecto central es la protección de los datos personales. No compartir claves, contraseñas, datos bancarios ni códigos de verificación es fundamental para evitar el acceso no autorizado a cuentas o posibles suplantaciones de identidad.

Prensa: Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Caso Gauna: prisión preventiva para los cinco detenidos y la justicia continúa la investigación

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

¡Atención! Alerta por tormentas con granizo y fuertes vientos para las primeras horas de la tarde

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO