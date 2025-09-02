Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 4, 2025

logo el cuco digital

XIV Jornada de Investigación y Extensión y el IV Congreso “Conectando Saberes: los 4 IES del Valle de Uco en diálogo con la comunidad” 

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

 El evento busca ser un espacio de encuentro, reflexión y diálogo sobre las problemáticas que atañen a la Educación Superior y, en general, a toda la sociedad y el territorio valletano; además pretende tender puentes entre las propuestas formativas con el ámbito socioeducativo, cultural y mundo del trabajo. 

El próximo viernes 5 de septiembre se realizará la XIV Jornada de Investigación y Extensión y el IV Congreso organizado por los 4 IES del Valle de Uco, de 8.30 a 21h, en el Centro Regional Universitario Tupungato (calles Alem y Dorrego, del Barrio Aero Club, distrito Villa Bastías). La organización de la actividad está a cargo del IES 9-009 Tupungato, IES T-004 Normal Superior Toribia de Luzuriaga, IES Rosario Vera Peñaloza y el IES 9-015 Valle de Uco.

El encuentro está destinado a estudiantes, egresados, docentes y profesionales vinculados a ámbitos educativos de todos los niveles y modalidades y profesionales no docentes. También es abierto a instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a los ejes temáticos, organizaciones públicas y privadas educativas, culturales y del sector socio productivo; organizaciones del tercer sector, empresas y la comunidad en general con el fin de buscar y pensar soluciones para los problemas actuales de la región.
 Quienes estén interesados en participar pueden registrarse completando el Formulario de Inscripción.

En esta XIV Edición, las Jornadas ponen el acento en la vinculación de la Educación Pública del Nivel Superior con los principales actores de la comunidad local, relación que es fundamental para la transformación del Valle de Uco. Los 4 IES llevan más de cuatro décadas brindando oportunidades de estudio a la comunidad, y nutriéndola, a su vez, de profesionales en todas las áreas. 

El amplio programa del encuentro contará con conferencias, talleres, paneles, mesas de trabajo, instancias interdisciplinarias, conversatorios, desafíos interdisciplinarios, networking y actividades artísticas. Las personas ya pueden acceder al Programa Completo.

Ejes temáticos

• Formación Docente y Formación Técnica. Trayectorias académicas.

• El rol docente en el nuevo contexto educativo.

• Ciudadanía socio digital y nuevas tecnologías. Educación a distancia.

• Vinculación con el mundo del trabajo e inserción laboral. Emprendedurismo.

• Nuestro territorio: Cuidado del medio ambiente. Memoria, historia y patrimonio.

• Salud y bienestar.

• Diversidad y  Discapacidad. Interseccionalidad, Género y ESI.

• Investigación Educativa. Nuevas narrativas.

•     Formación Inicial y Formación Continua. Proyectos sociales y educativos.  

•     Vinculación intercarreras y representación estudiantil.  

•     Proyectos sociocomunitarios, culturales y artísticos.

Consultas

Para quienes quieran evacuar alguna duda sobre la propuesta pueden enviar un correo a investigacion9009@gmail.com.

PROGRAMA GENERAL XIV JORNADAS y IV CONGRESO (1)Descarga

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO