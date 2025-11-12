Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital

¡Y se hizo nomás! La Chaya de Pavo más grande del país reunió a los sancarlinos y visitantes y ya es parte de la Tradición

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Las representantes participaron en la evaluación de postas, mostrando sus habilidades y saberes sobre tradiciones criollas, un certamen que valoró el conocimiento y el amor por las costumbres.

En el marco del calendario de la Fiesta Provincial de la Tradición 2025, se llevó a cabo con rotundo éxito la segunda edición de la Chaya de Pavo mas grande del país. El evento reunió a un numeroso público y autoridades que celebraron el sabor, la identidad y las costumbres mendocinas.

En el encuentro estuvieron presentes el Intendente Municipal, Alejandro Morillas, acompañado por el Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Andrés Lombardi, y la Subsecretaria de Infraestructura de Mendoza, Marité Badui, además de autoridades municipales y vecinos del departamento.

​El festejo contó con la presencia de la Reina Departamental de San Carlos, su Virreina y Embajadora de la Ganadería, además de las candidatas de vendimia y las Flores Departamentales de la tradición que llegaron desde diversos puntos de la provincia, acompañadas por sus centros tradicionalistas.

La jornada se convirtió en un gran encuentro comunitario donde el plato principal fue la chaya de pavo preparada con dedicación por vecinos del departamento. Los asistentes disfrutaron de una excelente propuesta gastronómica acompañada por buena música en un ambiente totalmente cálido y distendido.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la proclamación de la Flor Provincial de la Tradición 2025- 2026 resultando electas Flor Provincial Valentina Gil Caro, con 289 puntos de Godoy Cruz, María de los Ángeles Tapia de Las Heras obtuvo 253 puntos como primera paisana provincial y  Flavia Jordá, de San Rafael alcanzo 251 puntos como segunda paisana provincial . Las representantes participaron en la evaluación de postas, mostrando sus habilidades y saberes sobre tradiciones criollas, un certamen que valoró el conocimiento y el amor por las costumbres.

Fuente: prensa San Carlos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

El padre y su hija que tienen botulismo en Tunuyán continúan en terapia intensiva con una evolución favorable

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO