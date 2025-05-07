Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 12, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 12, 2025

Ya es oficial, Netflix confirmó la segunda temporada de la mejor serie argentina de todos los tiempos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La serie dirigida por Bruno Stagnaro, basada en la historieta de Hector Oesterhel y Francisco solano Lima, tendrá en 2027 su segunda entrega.

Netflix confirmó a través de sus cuentas en X lo que era un secreto a voces, algo más cantado que “Jugo de tomate frío” en El Eternauta: habrá segunda temporada de la serie basada en la historieta de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López.

“Es oficial: se estrenará otra temporada”, anunció el perfil argentino de Netflix en X. Mientras, la cuenta oficial en inglés publicó que “se viene la segunda temporada” y destaca que El Eternauta está “basada en la icónica novela gráfica argentina”.

La serie dirigida por Bruno Stagnaro se estrenó el pasado 30 de abril y se convirtió en un suceso a nivel mundial. No solamente es lo más visto de la plataforma en la Argentina, sino también en América Latina y trepó alto en Europa. Así, es el segundo producto más visto de Netflix a nivel mundial, algo inédito para una producción argentina.

Protagonizada por Ricardo Darín, en un elenco en el que también están Carla Peterson, Andrea Pietra y César Troncoso, entre otros, la historia narra una invasión extraterrestre con epicentro en Buenos Aires. Stagnaro adaptó la acción de 1957 al presente. En la plataforma están disponibles seis episodios que abarcan aproximadamente un tercio de la historieta.

La gran incógnita ahora es cuándo se verá la segunda temporada. Por lo que demandaría el trabajo, la producción llevaría algo más de un año, a lo que hay que sumar la posproducción, con lo cual habría que pensar en 2027 para ver cómo sigue la historia de Juan Salvo.

Fuente: Página 12

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO