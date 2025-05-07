Ya es oficial, Netflix confirmó la segunda temporada de la mejor serie argentina de todos los tiempos

La serie dirigida por Bruno Stagnaro, basada en la historieta de Hector Oesterhel y Francisco solano Lima, tendrá en 2027 su segunda entrega.

Netflix confirmó a través de sus cuentas en X lo que era un secreto a voces, algo más cantado que “Jugo de tomate frío” en El Eternauta: habrá segunda temporada de la serie basada en la historieta de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López.

“Es oficial: se estrenará otra temporada”, anunció el perfil argentino de Netflix en X. Mientras, la cuenta oficial en inglés publicó que “se viene la segunda temporada” y destaca que El Eternauta está “basada en la icónica novela gráfica argentina”.

La serie dirigida por Bruno Stagnaro se estrenó el pasado 30 de abril y se convirtió en un suceso a nivel mundial. No solamente es lo más visto de la plataforma en la Argentina, sino también en América Latina y trepó alto en Europa. Así, es el segundo producto más visto de Netflix a nivel mundial, algo inédito para una producción argentina.

Protagonizada por Ricardo Darín, en un elenco en el que también están Carla Peterson, Andrea Pietra y César Troncoso, entre otros, la historia narra una invasión extraterrestre con epicentro en Buenos Aires. Stagnaro adaptó la acción de 1957 al presente. En la plataforma están disponibles seis episodios que abarcan aproximadamente un tercio de la historieta.

La gran incógnita ahora es cuándo se verá la segunda temporada. Por lo que demandaría el trabajo, la producción llevaría algo más de un año, a lo que hay que sumar la posproducción, con lo cual habría que pensar en 2027 para ver cómo sigue la historia de Juan Salvo.

Fuente: Página 12