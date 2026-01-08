Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ya están a disposición del público las entradas para el Festival de la Tonada y Vendimia ¿Cómo obtenerlas?

Continúa la venta de entradas para la 44ª edición del Festival Nacional de la Tonada y la Fiesta Departamental de la Vendimia, que tendrá lugar del 30 de enero al 1° de febrero de 2026 en el Anfiteatro Municipal.

Las noches festivaleras comenzarán el viernes 30 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia, que además de la elección y coronación de las soberanas departamentales de la Vendimia y de la Tonada incluirá el cierre musical de Coti Sorokin.

Durante el sábado 31 de enero, la programación se centrará en la tonada y el folklore, con la presentación de Lázaro Caballero y Los Campedrinos, dos referentes de la música folklórica nacional.

Finalmente, la noche del domingo 1° de febrero tendrá como punto culminante el show de Abel Pintos, quien vuelve a pisar escenario tunuyanino con su mejor repertorio.

Entradas: precios, preventa y modalidades de compra

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de www.entradaweb.com.ar, con valores diferenciados según el día y el sector. La preventa estará vigente hasta el 25 de enero, mientras que a partir del 26 de enero se aplicarán los valores de venta general.

Viernes 30 de enero: Coti Sorokin

Entradas: Comprar entradas para FIESTA DE LA VENDIMIA DE TUNUYAN 2026 VENDIMIA EN EL TIEMPO COTI

Sector preferencial: $25.000 en preventa | $35.000 desde el 26/01 y el día del evento

Sector general: ingreso con un alimento no perecedero

Sábado 31 de enero: Lázaro Caballero y Los Campedrinos

Entradas: Comprar entradas para 44° FESTIVAL NACIONAL DE LA TONADA 2026 LAZARO CABALLERO Y CAMPEDRINOS Sábado 31 de Enero

Preferencial: $20.000 en preventa | $25.000 venta

General: $12.000 en preventa | $15.000 venta

Domingo 1° de febrero: Abel Pintos

Entradas: Comprar entradas para 44º FESTIVAL NACIONAL DE LA TONADA 2026 ABEL PINTOS Domingo 01 de Febrero

Preferencial A: $40.000 en preventa | $50.000 venta

Preferencial B: $30.000 en preventa | $40.000 venta

General: $15.000 en preventa | $20.000 venta

Especial para tunuyaninos

Además, las personas residentes en Tunuyán contarán con tarifas diferenciales para las noches del sábado y domingo. Las entradas para tunuyaninos se venderán en la boletería del Auditorio Municipal, del 26 al 30 de enero, presentando DNI con domicilio en Tunuyán, con valores de $10.000 para el sábado y $15.000 para el domingo.

