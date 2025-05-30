Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ya hay un imputado por el caso del cadáver desmembrado: la fiscal confirmó los avances en la investigación

Así lo afirmó la fiscal a cargo del hecho, Eugenia Gómez, en comunicación con El Cuco Digital.

Luego de varios días de investigación tras el escalofriante hallazgo de un cuerpo desmembrado y quemado en las inmediaciones del asentamiento Rodrigo, en el departamento de Tunuyán, la fiscal a cargo del caso, Eugenia Gómez, confirmó a El Cuco Digital que ya “hay un imputado en la causa“.

Leer también : https://www.elcucodigital.com/cinco-dias-de-incertidumbre-siguen-las-investigaciones-en-tunuyan-y-no-se-descarta-una-muerte-violenta/

En declaraciones anteriores al medio, la fiscal explicó que los análisis de ADN continúan en curso con el objetivo de determinar la identidad de las partes del cuerpo encontrado.

Inicialmente, según las primeras informaciones aportadas por el Ministerio de Seguridad, la víctima sería un hombre en situación de calle que residía en la zona. La reconstrucción preliminar indicaba que habría caído en una fogata, lo que habría provocado su fallecimiento. Sin embargo, con el avance de la investigación, Gómez señaló que los elementos recabados hasta el momento apuntan a una hipótesis diferente: “se trataría de una muerte violenta”, pero “hay serias sospechas que sería un indigente que vivía en el asentamiento”, afirmó.

Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre la identidad de la víctima y el desarrollo del proceso judicial.

Leer : https://www.elcucodigital.com/caso-del-cadaver-encontrado-desmembrado-en-un-baldio-que-dice-la-fiscal-que-lleva-adelante-la-investigacion/

