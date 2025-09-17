Ya se encuentra habilitado el Padrón Electoral para las próximas elecciones del 26 de octubre

El 26 de octubre se realizarán las elecciones nacionales y provinciales. La Justicia Electoral ya emitió el Padrón definitivo, donde podes consultar la mesa y la escuela donde vas a emitir tu voto.

Desde el día martes ya se encuentra disponible el padrón provisorio para las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán el próximo 26 de octubre. Durante un plazo de 15 días, los ciudadanos podrán consultar sus datos personales y verificar su correcta inclusión en el registro electoral.

En esta elección, por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel, conforme a lo establecido por la Ley 27.781, que introdujo modificaciones al Código Electoral Nacional.

Para realizar la consulta, los electores deben ingresar a la sección “Elecciones Nacionales” del sitio oficial www.padron.gov.ar . Allí deberán completar su número de DNI (sin puntos ni letras), género, distrito y el texto de verificación que aparece en una imagen.

Al presionar el botón “Consultar”, el sistema generará una constancia digital que informa el número de matrícula, tipo de documento, distrito, circuito y sección electoral asignados. Por el momento, no se especifica el establecimiento de votación.