Ya se puede hacer la RTO en Valle de Uco: habilitó un taller en Tunuyán

Comienza a funcionar hoy, viernes.
El taller que se montó para la realización de la Revisión Técnica Obligatoria, en el departamento de Tunuyán, que está ubicado sobre calle La Argentina y la intersección con Francisco Delgado, ya está habilitado y comienza a funcionar.
Dicho taller tiene jurisdicción en todo el territorio provincial (pueden acudir desde cualquier punto de la provincia) y está habilitado para autos particulares, transporte de pasajeros y cargas.
“Hoy estamos comenzando con la apertura del taller, vamos a comenzar con los transportes y calculamos que para la próxima semana ya podemos estar en condiciones de recibir a todos los particulares”, comentó Mario, uno de los operarios del lugar en comunicación con El Cuco Digital.
El horario de atención del taller es de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 12 horas.
Costos de la RTO en la provincia de Mendoza
Motos hasta 300cc $11.688 y más de 300cc $21.344.
Autos: $31.000
Camionetas: $34.049
Camiones: $42.180
4 respuestas
una barbaridad los impuestos que se pagan, por tener un vehiculo en condiciones para poder transitar y cuando esta la policia que hace lo imposible por sacar una tajada con sus multas, y Tunuyan que no esta ajeno de tener todas sus calle y rutas en pesimas condiciones, pero si tienen el dinero para hacer los lomos de burro, que no tienen el mantenimiento que corresponde periodicamente por que se despintan y de noche no se visualizan bien, ya las plazas quedaron hermosas y el parque automotor municipal esta impecable, ahora dispongan un poco mas del presupuesto para las calles por que los negocios que venden repuestos para suspension del vehiculo se estan enriqueciendo gracias a los baches de las calles, igual estos ultimos se quejan que no venden pero no atinaron a bajar un poco los precios por eso sale mas barato mercado libre o ciudad de mendoza, solo una opinion personal
Opino que las obligaciones y deberes deben ir de la mano, es nuestro deber que los vehiculos anden en condiciones y es obligacion de quien le corresponda tener las calles y rutas en condiciones, justo frente la planta verificadora (salida de calle Frsco. Delgado a la calle La Argentina) hay unos pozos tremendos por citar una calle en malas condiciones, porque si entramos en detalle hay calles que estan intransitables, opino que esto es otro negocio de un par de conchabados por el gobierno y que paga las consecuencias el pueblo, cuando antes las autoridades que les corresponda deben sacar de circulacion una gran cantidad de vehiculos que no deberian andar por la calle, es mi humilde opinion.-
Pueda ser que TAMBIÉN NOS ARREGLEN LAS RUTAS NAC., PROV. Y LAS CALLES DEPARTAMENTALES.
Ya es hora de que los dineros que abonamos por patentes, Imp. Internos, IVA, etc. y ahora con las RTO, se vuelquen para mejorar los caminos
Jode mucho tener los vehículos en buen estado y que se nos rompan porque nos comemos badenes, lomos de burro pozos o por banquinas rotas
Buenas noches. Por fin vamos a tener un espacio para poder realizar este tramite, ya quedaba muy lejos. Los felicito y espero que dure para siempre.