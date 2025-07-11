Ya se puede hacer la RTO en Valle de Uco: habilitó un taller en Tunuyán

Comienza a funcionar hoy, viernes.

El taller que se montó para la realización de la Revisión Técnica Obligatoria, en el departamento de Tunuyán, que está ubicado sobre calle La Argentina y la intersección con Francisco Delgado, ya está habilitado y comienza a funcionar.

Dicho taller tiene jurisdicción en todo el territorio provincial (pueden acudir desde cualquier punto de la provincia) y está habilitado para autos particulares, transporte de pasajeros y cargas.

“Hoy estamos comenzando con la apertura del taller, vamos a comenzar con los transportes y calculamos que para la próxima semana ya podemos estar en condiciones de recibir a todos los particulares”, comentó Mario, uno de los operarios del lugar en comunicación con El Cuco Digital.

El horario de atención del taller es de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 12 horas.

Costos de la RTO en la provincia de Mendoza

Motos hasta 300cc $11.688 y más de 300cc $21.344.

Autos: $31.000

Camionetas: $34.049

Camiones: $42.180