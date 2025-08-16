Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

logo el cuco digital

¡YPF VOLCÁN DE FUEGO sigue entregando premios a sus clientes! Esta semana un nuevo feliz ganador de los $50.000

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Cada vez que cargues GNC en la estación de servicio estas participando. Además del dinero, podes ganarte desayunos, entradas para el cine y mucho más.

Esta vez el feliz ganador de los $50.000 fue Martin Montenegro, a quien felicitamos por participar y seguir confiando en YPF VOLCÁN DE FUEGO.

Cargar GNC en VOLCÁN DE FUEGO en Tupungato tiene doble beneficio: el precio más bajo de Valle de Uco, y premios cada semana.

Cuando un cliente carga GNC recibe una “raspadita” para participar de un sorteo semanal de $50.000, y además, puede ganar otros regalos, como entradas a Cine Américo, bouchers o desayunos.

No te lo pierdas! Ahorra y ganá en YPF VOLCÁN DE FUEGO! Podés ser otro feliz ganador!!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

Sebastián Garro sería el primer candidato del oficialismo de San Carlos para las próximas elecciones

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO