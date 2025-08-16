¡YPF VOLCÁN DE FUEGO sigue entregando premios a sus clientes! Esta semana un nuevo feliz ganador de los $50.000

Cada vez que cargues GNC en la estación de servicio estas participando. Además del dinero, podes ganarte desayunos, entradas para el cine y mucho más.
Esta vez el feliz ganador de los $50.000 fue Martin Montenegro, a quien felicitamos por participar y seguir confiando en YPF VOLCÁN DE FUEGO.
Cargar GNC en VOLCÁN DE FUEGO en Tupungato tiene doble beneficio: el precio más bajo de Valle de Uco, y premios cada semana.
Cuando un cliente carga GNC recibe una “raspadita” para participar de un sorteo semanal de $50.000, y además, puede ganar otros regalos, como entradas a Cine Américo, bouchers o desayunos.
No te lo pierdas! Ahorra y ganá en YPF VOLCÁN DE FUEGO! Podés ser otro feliz ganador!!