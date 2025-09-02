Facebook X-twitter Youtube Instagram

YPF VOLCÁN DE FUEGO sigue entregando premios! Esta semana, otra feliz ganadora de $50.000

Cada semana, cargando GNC participas de un premio de $50.000. Además, hay entradas para el cine, desayunos y mucho más.

Este viernes, otro feliz ganador de $50.000. en estación de Servicio YPF VOLCÁN DE FUEGO.

Cargar GNC en VOLCÁN DE FUEGO en Tupungato tiene doble beneficio: el precio más bajo de Valle de Uco, y premios cada semana.

Cuando un cliente carga GNC recibe una “raspadita” para participar de un sorteo semanal de $50.000, y además, puede ganar otros regalos, como entradas a Cine Américo, bouchers o desayunos.

No te lo pierdas! Ahorra y ganá en YPF VOLCÁN DE FUEGO! Podés ser otro feliz ganador!!

