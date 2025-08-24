Facebook X-twitter Youtube Instagram

¡YPF VOLCÁN DE FUEGO sigue entregando premios!

Cada vez que cargues GNC en la estación de servicio estas participando. Además del dinero, podes ganarte desayunos, entradas para el cine y mucho más.

Cargar GNC en VOLCÁN DE FUEGO en Tupungato tiene doble beneficio: el precio más bajo de Valle de Uco, y premios cada semana.

Cuando un cliente carga GNC recibe una “raspadita” para participar de un sorteo semanal de $50.000, y además, puede ganar otros regalos, como entradas a Cine Américo, bouchers o desayunos.

https://www.elcucodigital.com/ypf-volcan-de-fuego-sigue-entregando-premios-esta-semana-otra-feliz-ganadora-de-50-000/

No te lo pierdas! Ahorra y ganá en YPF VOLCÁN DE FUEGO! Podés ser otro feliz ganador!!

