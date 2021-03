Día del Trabajo Social: “No vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos intervenir para que las personas ejerzan sus derechos”

Emilia Tuliz habló sobre el rol de estos profesionales, fundamental en el desarrollo de las comunidades.

Ayer fue el Día Mundial del Trabajo Social, que desde 2009 se celebra el tercer martes de marzo. Quienes ejercen dicha profesión, representan un rol fundamental en el desarrollo y práctica de los derechos de las personas con arduas tareas en los estados para mejorar la calidad de vida.

Con motivo de esta fecha, El Cuco Digital habló con Emilia Tuliz, trabajadora social del Valle de Uco egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. La joven sancarlina destacó la labor que se hace en instituciones públicas y privadas para disminuir las desigualdades sociales y el impacto que generan las políticas en las comunidades.

-Emi, ¿cuánto años tenés y cuál es tu profesión?

Hola. Tengo 30 años. Soy licenciada en Trabajo Social. Me recibí hace casi un año.

-¿Dónde estudiaste?

Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. La carrera tiene un plan de estudio de 5 años.

-¿Qué es el trabajo social?

Pregunta difícil y compleja. Creo que les trabajadores sociales estamos todo el tiempo, en la misma práctica, reflexionando sobre el TS (trabajo social), sus incumbencias y especifidades. De hecho en la carrera se estudia y analiza mucho esta pregunta. Un análisis siempre histórico y contextualizado, donde desde la disciplina se intenta definir o redefinir cuál es el objeto de intervención.

El Trabajo Social es una disciplina de las Ciencias Sociales que interviene en problemática sociales complejas, que aborda situaciones de vulneración de derechos. Tiene una fuerte base de los Derechos Humanos. El TS intervine en diferentes escenarios y contexto, desde distintas instituciones, instituciones que en su gran mayoría son estatales. Se apunta a fortalecer los lazos sociales interviniendo en la cuestión social, que viene a ser como el origen de las problemáticas y necesidades sociales. En realidad abordamos las manifestaciones de esa cuestión social: la desigualdad, la vulneración de derechos, marginalidad, las condiciones de existencias materiales de las personas.

-¿Cuál y cómo es el trabajo que realiza una trabajadora social?

Amplia pregunta. Las intervenciones de les trabajadores sociales dependen también de las instituciones o espacios en los que se inserten laboralmente. Este campo es amplio. Como decía anteriormente, el mayor empleador de les trabajadores sociales es el Estado. En la diversidad de instituciones que lo conforma, por decir algunas. Acá en la zona por ejemplo, hay trabajadores sociales en el municipio (en varias áreas), en los Juzgados que conforman con otros profesionales los equipos, en las escuelas dentro de los Servicios de Orientación, en efectores de Salud como el Hospital, en el ETI que aborda la vulneración de derechos de NNyA, en programas provinciales y nacionales que dependen de distintos ministerios como por ejemplo el Programa Provincial de Maltrato Infantil o algunas políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social como el Potenciar. Como veras es muy amplio el campo. Ah, también hay trabajadores sociales en organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil. Ahí se puede realizar un abordaje más comunitario y de promoción. También hay muches en espacios de formación e investigación fortaleciendo la construcción de conocimientos propios de la disciplina.

En cada espacio se interviene desde una perspectiva con un marco legal también, eso es muy importante que lo conozcamos. El trabajo interdisciplinario y en red es una fortaleza de la profesión. Buscar y elaborar estrategias para cada situación en la que se intervienen para lo cual contamos con metodologías, herramientas e instrumentos propios. La reflexión que realizamos constantemente de la práctica es fundamental, no podemos quedarnos solo con lo que estudiamos, justamente porque “Lo Social” va mutando todo el tiempo y sus complejidades, les sujetes, las necesidades y problemáticas también. Hoy es imposible, por ejemplo, no intervenir desde una perspectiva de género independientemente de la instituciones en la que estemos.

-¿Actualmente estás ejerciendo tu profesión?

Sí, trabajo en un servicio de orientación de una escuela secundaria.

-¿Es difícil conseguir trabajo? ¿A qué crees que se debe?

Depende mucho del modelo de estado y de sociedad en el que estamos y en los contextos. Es muy distintos el rol de un trabajador social en contextos neoliberales, donde hay un achicamiento del estado. El rol del trabajo social siempre es más asistencial porque justamente son contextos donde las desigualdades, la pobreza, se acentúan. En cambio donde hay estados presentes ahí se reconfigura el rol del estado y también el rol del TS. Ahí se trabaja fuertemente con políticas públicas desde una perspectiva de derecho para que les sujetes sean titulares de derecho y los ejerzan.

El trabajo sí está un poco complejo, pero, personalmente creo que se está reconfigurando. Venimos de un estado liberal y ahora estamos viendo muchas políticas públicas, programas del Ministerio de Desarrollo, Salud, de las Mujeres, que incluyen al TS dentro de un trabajo interdisciplinario junto a psicólogues, abogades, sociólogues. Pero todavía siento que se va viendo de a poco, pero aún no está llegando a todos los territorios, pero tengo fe en que los organismos nacionales y también algunas políticas públicas provinciales van a dar mayor oferta laborales a les trabajadores sociales porque justamente depende mucho del estado como decía anteriormente, nuestro único empleador es el estado.

Cena del Colegio de Trabajo Social de la delegación Valle de Uco

-A pesar de la dificultad para conseguir trabajo, ¿por qué elegiste esta profesión? ¿Qué lo que más te gusta de ella?

No hay trabajo social que no sea político en términos de tomar decisiones, de estar con otres. Por ahí cuando uno entra a la facultad te dicen ‘no vas a cambiar el mundo’ y eso es fundamental que lo sepamos. No vamos a cambiar el mundo, no somos salvadores, pero sí podemos intervenir para que las personas ejerzan sus derechos, disminuir las desigualdades, trabajar en contextos complejos. Es muy amplio el campo laboral del trabajo social.

Es muy importante saber que les trabajadores sociales no somos objetivos, no somos fríos, sino que nuestra subjetividad y nuestro posicionamiento político, ético, siempre se pone en juego.

-Además de tu trabajo, estoy segura de que también desarrollás otras actividades relacionadas con tu profesión, ¿es así? ¿Cuáles son?

Estoy en un merendero donde hago un trabajo voluntario. Hay muchas organizaciones que hacen estos trabajos y hay muchos trabajadores sociales porque es necesario fortalecer los lazos sociales, las comunidades, identificar necesidades de las comunidades y buscar estrategias colectivas para poder solventarlas. Sabemos que individualmente no se sale a ningún lado, entonces colectivamente poder canalizar demandas, poder articular con instituciones gubernamentales, todo eso tiene que ver con el trabajo comunitario que también tiene que ver con las organizaciones sociales.

-A modo de información, para quienes están interesados/as en esta carrera, ¿sólo se puede estudiar en la UNCuyo?

La carrera dura 5 años, es un plan de estudios que se está actualizando todo el tiempo. Hay prácticas durante todos los años. La Facultad de Ciencias Políticas tiene una gran calidad humana de les docentes. También se puede estudiar en la sede de San Rafael de la Universidad de Congreso.