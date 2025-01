A pesar de los inconvenientes, Vista Flores vivió su Fiesta Provincial de la Cereza 2025

Los organizadores emitieron un comunicado pidiendo “perdón” por “haber fracasado”. Esta edición tuvo varios problemas, como los cortes de luz, un predio poco acondicionado, y un presupuesto que no alcanzó y terminó frustrando el final.

Durante el día sábado y domingo pasado, en calle Lencinas a unos 600 metros de la Avenida San Martin, del distrito de Vista Flores, se llevó adelante la edición 34° de la Fiesta Provincial de la Cereza 2025.

La fiesta, que tradicionalmente se realizaba en las instalaciones del Club Unión de Vista Flores, este año debió trasladarse, ya que el lugar no estaba disponible. Por esta razón, desde la organización se buscó una alternativa y se encontró un predio en calle Lencinas. El campo, que hasta hace poco era una chacra, fue acondicionado, aunque podían verse algunos surcos y raíces “resistiendo” el nuevo uso del campo. Otro problema, fue que el lugar no contaba con electricidad, por lo que la organización decidió utilizar dos generadores de corriente.

Pese a los inconvenientes, (y aunque algunos opinaban que se debió aplazar la fecha o buscar otras soluciones), la organización decidió poner en marcha la edición 34° de la Fiesta Provincial de la Cereza 2025. Hubo artistas, música, puestos de comida y otros atractivos, pero lamentablemente, también inconvenientes que terminaron complicando y empañando la fiesta.

La opinión de una persona que disfrutó de la fiesta

“Se preparó un escenario sencillo que albergó mucha cumbia y folclore. Hubo un patio de comidas muy accesible, juegos para chicos, venta de pilchas gauchas y las ganas intactas de un pueblo que llegó hasta el predio con sus reposeras y heladeritas. La Melga, El Súper Quinteto, Las Voces Vergelinas y Los Chimeno fueron algunos de los que pusieron ritmo a las noches del sábado y el domingo que tuvieron también su momento de lluvia. Uno de los momentos clave del evento fue la elección de la Reina de la Cereza, que coronó a la embajadora de esta tradicional fiesta. Vista Flores volvió a tener su festival”.

LA CRÓNICA DE UNA FIESTA BASTANTE CAÓTICA

La primera noche, la hora estipulada para el arranque era 20.30, pero los inconvenientes se empezaron a notar, el comienzo oficial, terminó siendo a las 22.30 horas, el público por el momento tranquilo.

A los pocos minutos del arranque, corte de luz en el predio, el generador que daba energía al predio y a los puestos, dejó de funcionar, al cabo de un tiempo volvió a trabajar y nuevamente se volvió a detener.

Los reiterados cortes de luz, hicieron que se pare la programación, se detuvo todo arriba del escenario y pasaron varios minutos, donde hubo silencio en el escenario y el murmullo de la gente mezclado con silbidos se hacía escuchar. Finalmente, y como se pudo, la primera noche terminó.

Para el domingo, segunda y última noche, la situación era la misma: escenario que funcionaba por un generador y el predio que dependía del otro, si bien hubo cortes de luz, no fueron reiterativos como la noche anterior.

Se llevó adelante la presentación de artistas, y uno de los primeros conjuntos en subir fue el grupo Los Benar y más adelante Los Chimenos. Todo parecía ir bien y que los problemas ya eran tema del pasado.

Se llevó adelante la elección de la nueva Reina Provincial de la Cereza y cuando se empezaba a preparar todo para un cierre a puro baile con el grupo Los Reyes del Cuarteto, otra vez el silencio, pero en esta ocasión no por falta de luz, sino que la empresa encargada de poner el sonido decidió levantar sus equipos por falta de pago, por parte de la organización.

De esta manera y con el grupo Los Reyes del Cuarteto abajo del escenario, terminó la edición 34° de la Fiesta Provincial de la Cereza 2025.

“Queremos aclarar que Los Reyes, no pudimos actuar este 5/1 en Vista Flores, por problemas entre la organización y la empresa del sonido contratada. Esperemos pronto poder estar con todos ustedes y poder brindar música”, fue el mensaje que dejó en sus redes sociales el grupo Los Reyes del Cuarteto.

Por último, desde la organización, horas después de los hechos acontecidos, emitieron un comunicado:

“El día 5 de enero de 2025, se llevó adelante la segunda noche de la Fiesta de la Cereza, en Vista Flores, el último conjunto no pudo tocar porque la técnica cortó el show, debido a que no se le pudo abonar el dinero pactado por un error de planificación o por todo lo que aconteció en estos días donde tuvimos que hacer gastos impensados, no llegamos con el dinero y la técnica tomó esa medida de fuerza con justa razón. Para tratar de que se hiciera hasta pusimos un vehículo como garantía y quedó prendado hasta que consigamos el dinero”.

“Grillo Núñez, director de los Reyes, del Cuarteto, al ver esta situación se puso a intentar ayudar y hasta ofreció un show gratuito para cualquier otro día. Así que una vez que solucionemos estos conflictos, se ha decidido hacer un show para que todos puedan disfrutar de Los Reyes del Cuarteto”

“Pedimos disculpa por lo sucedido, tuvimos que realizar muchos gastos de último momento como fue el tener que alquilar grupo generador de corrientes, que no nos permitió llegar con el dinero correspondiente para cubrir los gastos de la fiesta”.

“Este grupo y los anteriores nunca se quedó con dinero de nadie, no hay lucro, no cobramos, solo pensamos en hacer la mejor fiesta para Vista Flores, hoy podemos decir que fracasamos, es muy triste, pero seguimos trabajando para pagarle a cada persona que le quedamos debiendo , solamente resta pedirles perdón y paciencia, gracias”, fue el comunicado que dio a conocer la organización.

Para cerrar, algunos artistas que estuvieron presentes en la fiesta, contaron a El Cuco Digital, que subieron al escenario con la promesa de luego recibir el pago. Sin embargo, hasta el momento, no habría novedades.