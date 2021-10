Abrió una nueva etapa del programa para comprar motos en hasta 48 cuotas: los modelos

Hay casi cincuenta motos con precios de entre 100 y 250 mil pesos.

Abrió la novena etapa del Plan Mi Moto, el programa del Banco Nación destinado a la adquisición motos de fabricación nacional, en 48 cuotas y a tasa bonificada.

Desde la etapa seis se amplió el monto máximo a financiar de 200 a 250 mil pesos. El ajuste tuvo como objetivo acomodar la oferta a la inflación y, además, incluir modelos que antes no estaban disponibles para los usuarios.

El programa alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes de la entidad. El monto máximo no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (Patentamiento, Fletes, Sellados, etc.).

La gestión de la línea se inicia a través la Web del Banco Nación, dónde el cliente será precalificado, luego podrá reservar la moto mediante el link informado en el correo electrónico, lo cual permitirá el acceso a Tienda BNA. Tras la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la Sucursal (solo concurren aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado). Finalmente, la comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa.

Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes mediante el BNA, será de 28,5% en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%. Una moto de $150.000 pagaría una inicial de $ 6.019,30 en el caso de un cliente que perciba sus haberes en el BNA y para el resto de los clientes la cuota inicial asciende a $7.059,21.

Los modelos del Plan Mi Moto

Okinoi OKN 110 : $99.869

: $99.869 Keller Classic 110 : $103.425

: $103.425 Motomel Blitz Base : $109.900

: $109.900 Gilera Smash VSTD 110 : $112.000

: $112.000 Keller Crono Classic F 110 : $112.138

: $112.138 Brava Nevada Base : $113.990

: $113.990 Mondial LD 110 Max RT : $113.990

: $113.990 Corven Mirage Base : $115.990

: $115.990 Corven Energy Base : $116.990

: $116.990 Guerrero G 110 Econo : $121.600

: $121.600 Motomel Blitz Aleación : $122.900

: $122.900 Gilera Smash Full : $125.500

: $125.500 Mondial LD 110 Max AD : $126.990

: $126.990 Zanella ZB 110 LT : $128.990

: $128.990 Corven Energy Full : $130.990

: $130.990 Guerrero G 110 Full : $133.120

: $133.120 Zanella ZB 110 RT : $143.990

: $143.990 Keller Stratus 150 : $148.700

: $148.700 Gilera Smash X 125 : $151.500

: $151.500 Honda Wave 110 S : $160.000

: $160.000 Motomel S2 Base : $160.500

: $160.500 Gilera VC 150 RD : $163.000

: $163.000 Corven Hunter 150 : $165.990

: $165.990 Mondial New RD 150 RT : $167.990

: $167.990 Keller Stratus Full 150 : $168.850

: $168.850 Suzuki AX 100 : $176.900

: $176.900 Zanella RX 150 Z7 : $176.990

: $176.990 Zanella Sapucai : $176.990

: $176.990 Okinoi Roma 125 : $180.571

: $180.571 Bajaj Boxer 150 RT : $182.990

: $182.990 Keller Miracle 150 : $191.874

: $191.874 Zanella RX Z7 150 F : $192.990

: $192.990 Motomel Skua 150 : $209.000

: $209.000 Zanella Patagonian Eagle 150 ST : $213.990

: $213.990 Bajaj Boxer AT : $216.990

: $216.990 Corven Triax 150 : $217.990

: $217.990 Honda CB 125 F Twister : $223.500

: $223.500 Mondial TD 150 : $227.990

: $227.990 Motomel Strato Euro 150 : $229.900

: $229.900 Zanella ZT 150 : $237.990

: $237.990 Honda GLH 150 : $238.500

: $238.500 Kiden KD 150 Z : $239.500

: $239.500 Mondial MD 150 : $245.990

: $245.990 Corven Expert 150 : $245.990

: $245.990 Zanella Styler 150 RS : $247.990

: $247.990 Benelli TNT 15 : $249.900

: $249.900 Gilera SG 150 Piccola : $249.900

: $249.900 Kymco Agility 125 : $249.990

: $249.990 Bajaj Rouser NS 125: $249.990

Más información en https://www.bna.com.ar/Home/mimotointerna.