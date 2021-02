Alarma por fraudes con venta de lotes en La Consulta: piden que la justicia evite más estafas

by | Feb 8, 2021

Los herederos alertan sobre una persona que ofrece lotes sin sustento legal alguno. Piden que quien esté interesado en comprar terrenos, solo trate con los legítimos dueños (herederos de los titulares de la propiedad).

Una situación irregular, y por demás preocupante, se da por estos días en La Consulta, en el terreno conocido como “loteo Silveti”, de aproximadamente 10 hectáreas y ubicado entre calles 9 de Julio, Elvira Bustos, Fortunato Micames y el ferrocarril. Dicho terreno perteneció a una hija de Eugenio Bustos, Rosario Bustos de Zapata, y siguiendo la línea sucesoria, actualmente este loteo pertenece a los herederos de su hija, los difuntos Alicia, Hebe y Luis Silveti.

Algo de historia, para comprender la situación actual

Eugenio Bustos, tuvo 3 hijas: Elvira, Rosario y Celia. Rosario se casó con José Vicente Zapata y heredó de su padre varios terrenos, entre ellos, el predio ubicado en La Consulta, entre las calles Elvira Bustos, Micames, 9 de Julio y el ferrocarril. Una hija de Rosario, Alicia Zapata Bustos (casada con Luis Silveti) heredó el terreno en cuestión por escritura pública de 1.932 (ver imagen). En 1.985, Alicia Zapata realizó un anticipo de herencia a sus tres hijos: Hebe Silveti de Videla, Luis Silveti, y Alicia Silveti de Arroyo. Estos tres hermanos iniciaron el loteo que hoy se conoce como “Loteo Silveti”, vendieron varios lotes y realizaron incluso, una donación de terreno al Municipio de San Carlos, para saldar una deuda de tasas municipales (esta donación ocurrió durante la intendencia de Firpo, y a través de la gestión de “Nene” Gallardo, como funcionario interviniente).

En el año 2007 se comienza la división del condominio entre los 3 hermanos Silveti, con las dificultades casi “normales” de cualquier proceso sucesorio, más aún, cuando se produce durante esos años, el fallecimiento de los tres herederos directos de Alicia Zapata: Alicia, Hebe, y Luis Silveti.

Mientras se llevan adelante estos procesos legales, en Noviembre de 2017, se enteran los herederos del predio que en la vieja casa de contratista hay una persona de apellido Arangue, al que intiman por carta documento a desalojarla, quien responde por idéntico medio que “ya no vive en la propiedad”, ya que había estado ocupando la casa por un convenio de comodato que se había vencido en el año 2014. A partir de ese momento comenzaron los problemas, no solo para los herederos de los titulares de la propiedad, sino para algunas personas que, de buena fe, han adquirido lotes en la propiedad.

Denuncias, recusaciones a los jueces y venta de lotes en forma ilegal

Después que Arangue dejó la propiedad, aparentemente la ocupó una hija suya. En Diciembre de 2018 fue notificada, e intimada a través de carta documento para abandonar la propiedad, y al no responder, fue notificada del texto de la carta documento ante Escribano, sin embargo, la mujer rechazó la notificación, mencionando que solo se iría si la “sacan con un juicio”, según consta en dicha Acta pública.

A partir de esto, la situación se volvió complicada, sobre todo porque se ha involucrado a otras personas, varias que de buena fe, han adquirido terrenos en el loteo, y no a través de los herederos legítimos, sino “como una Cesión de derechos”, sin mostrar Resolución Judicial que avale ese pretendido derecho.

“O sea, se está estafando lisa y llanamente a la gente y a los verdaderos dueños” afirmaron algunos de los herederos, en conversación con El Cuco digital. “Se engaña a la gente burdamente, sin mostrar ningún instrumento que acredite sus supuestos derechos, explicó uno de los herederos Silveti, y agregó: “la realidad es que quien está vendiendo no tiene ningún derecho; nosotros (los herederos de los titulares de la propiedad) tenemos toda la documentación probatoria de ello, entre los que se encuentran Escrituras Públicas, declaratorias de herederos de los difuntos titulares dominiales, los planos, los registros de catastro, las actas de denuncia ante escribano, Juicio Penal y denuncias penales en la Comisaría 41; además, desde el 2019 se ha puesto al día toda la propiedad en relación a impuestos, tasa y servicios, e incluso, hasta se ha realizado la división Judicial del condominio, y resta sólo que salga la adjudicación a las tres familias intervinientes”. Este heredero también indicó que incluso, han tenido una demanda de Irrigación por deuda (“lo que prueba que este organismo nos considera los dueños de la propiedad”). Y lo mismo pasó con Aysam, que al denunciar recientemente conexiones clandestinas, multó a los herederos de los 3 hermanos Silveti, que son los propietarios verdaderos.-

Más allá del proceso legal, la mayor preocupación es por la gente que está siendo estafada. Por tal motivo, algunas de estas personas ya han buscado asesoramiento legal, para ver cómo pueden arreglar su situación.

“Esto es muy grave porque se estafa a la gente” afirma uno de los herederos, y explica que “desde hace algunos años se viene llevando adelante un proceso legal, primero penal y luego Civil pero la lentitud de la justicia, sumado a las chicanas de un abogado han dilatado la situación y les ha dado más tiempo para realizar más estafas”. Según los testimonios, el método utilizado para extender y demorar el proceso legal ha sido básicamente uno: la recusación de los jueces donde ha caído la causa, así, ha pasado de un juzgado a otro y finalmente fue derivada la causa a Tupungato, donde también fue recusado el Juez y finalmente pasó a la Corte, que tiene que ordenar un Juzgado en Tunuyán y que no se pueda recusar más. Así, de esta forma, el juicio civil no ha podido seguir su curso normal y mientras tanto, se ha continuado con la venta ilegal de lotes.

Se ha puesto en conocimiento de toda esta maniobra a la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, de la Cámara de Diputados de Mendoza.-

“La realidad es que en esta corrida de estafas, se ha involucrado incluso, a algunos profesionales que, sin saberlo, por ejemplo, certificaron las firmas en las cesiones de derecho” explica la fuente consultada, y agrega que, para que estos escribanos no sean sorprendidos en su buena fe, se puso en conocimiento de ello al Colegio Notarial de Mendoza.-

“Nosotros sabemos que hemos llegado a un punto en el que la Corte no permitirá más recusaciones, y finalmente se llegará a la resolución lógica, que es que el terreno no tiene otros dueños más que los herederos de los titulares de la propiedad, pero mientras tanto, hay gente que sigue siendo estafada” explicó un heredero, y agregó: “Necesitamos que la Justicia actúe, no solo para resolver lo que se ha hecho, sino fundamentalmente para evitar más estafas”.

Escritura de 1.932

Croquis del condominio, y de lotes

Acta notarial por usurpaciones

Acta ante escribano público

Denuncia y acta por venta ilegal de lotes

División del Condominio

Denuncia por usurpaciones y estafas

Documento de queja en la Comisión de Derechos y Garantías

Reclamo ante la Comisión de Derechos y Garantías de la provincia