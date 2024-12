Alex Consani: la primera modelo en hacer historia como Modelo del Año en los British Fashion Awards 2024

De triunfar en TikTok a escribir una nueva página en la historia de la moda: así ha sido su ascenso a lo más alto de las pasarelas

Alex Consani es la primera modelo trans en ganar el premio a Modelo del Año. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la top model californiana que pasó de la popularidad en TikTok a las pasarelas de las casas de moda más prestigiosas.

Poco antes del verano de 2024, Charlie XCX lanzó 360, uno de los singles que anticipaban su último álbum, Brat, y daba el pistoletazo de salida a lo que probablemente pasará a la historia como el Brat Summer, un verano irreverente, caótico y descarado, como la personalidad de quien ha hecho suyo este adjetivo, casi un estilo de vida.

Entre las protagonistas del videoclip que acompaña a la canción se encuentran algunas de las brat girls más sonadas del último año, a la par que amigas de la artista. Allí estaba también la modelo Alex Consani, que en la noche del 2 de diciembre fue galardonada con el premio a la Modelo del Año en los British Fashion Awards 2024. Su carrera, sin embargo, comenzó mucho antes.

Nacida en 2003 bajo el sol de California y el signo de Leo, Alex Consani se acercó al mundo de la moda con tan solo 12 años, cuando firmó con Slay Model Management en 2015, convirtiéndose en la modelo trans más joven de la historia. Consani, de hecho, había empezado a someterse a terapia hormonal sustitutiva durante la pubertad.

En 2019, fue IMG Models quien la buscó. Así que se mudó a Nueva York para seguir persiguiendo su sueño y, al año siguiente, hizo lo que cualquier joven de su generación cuando estalló la pandemia de Covid-19: abrirse un perfil en TikTok. En pocos meses, sus contenidos –con mucho humor y la dosis justa de glamour– dieron la vuelta al mundo y le reportaron millones de visitas y seguidores. En 2023, gracias a su perfil, Forbes la incluyó en la lista 50 Top Creator de los principales creadores de moda.

Consani se alzó así como un ejemplo a seguir en cuento a su uso positivo de las redes sociales, cuyo principal objetivo debe ser siempre crear conexiones significativas. De hecho, gracias a su popularidad en las redes sociales, la modelo ha llamado la atención de numerosos grandes nombres de la industria de la moda.

Tom Ford la llamó para desfilar en su pasarela y, a partir de entonces, su carrera explotó. Se convirtió en la estrella de las campañas y los desfiles de las casas de moda más importantes, participando en semanas de la moda de todo el mundo. Chanel, Ferragamo, Moschino, Etro, Alexander McQueen son solo algunas de las firmas que, el pasado mes de septiembre, quisieron contar con ella para presentar sus colecciones de primavera-verano 2025.

Como ya se ha mencionado, Consani ha sido la primera modelo trans en ganar el premio a la Modelo del Año en los llamados Oscar de la Moda, es decir, los British Fashion Awards 2024 organizados por el British Fashion Council, y la primera –junto a Valentina Sampaio– en desfilar en el desfile de Victoria’s Secret. A propósito de la nominación, en una entrevista concedida a Interview Magazine hace unas semanas, Consani declaró que “independientemente de lo que ocurra, tener la oportunidad de estar ahí y de estar en este espacio que ha sido predominantemente cis es un privilegio. Mi objetivo siempre ha sido dar más presencia a las personas que han dado forma a nuestra comunidad [LGTBIQ+]. Hay mucha carencia en la moda. Tener esta oportunidad y ser nominada es para mí una oportunidad de ponerlo de relieve. Y estoy muy agradecida por ello”.

El estilo personal de Alex Consani

En términos de estilo personal, Alex Consani representa plenamente a su generación, es decir, la generación Z. A través de looks impredecibles y a veces francamente divertidos, la modelo utiliza la moda para expresar su personalidad, publicando sus #fitchecks en las redes sociales sin mencionar nunca el hashtag. Sus elecciones de moda y su contenido revelan, ante todo, una gran fortaleza de la modelo: la versatilidad. Con minifaldas de estilo Y2K o look de alfombras roja total black, pero nunca banales, Consani alterna conjuntos más lúdicos con otros más serios, demostrándonos que en la vida podemos ser lo que queramos. Y que no hay nada más cool que eso.

Fuente: Vogue España