Alfredo Cornejo expuso sobre las posibilidades de desarrollo minero sostenible en la provincia

Lo hizo en la London Metal Exchange Week 2024, frente a un conversatorio con estudiantes. En la presentación estuvo acompañado de los gobernadores de Catamarca, San Juan, Salta y Jujuy. Entre otras cosas mencionó la diversidad que tiene la provincia en cuanto a su matriz productiva y el rol central en el MERCOSUR.

Durante la primera jornada de la London Metal Exchange Week 2024 (LME Week), los gobernadores que componen la Mesa del Cobre expusieron en un panel donde presentaron las oportunidades de desarrollo de la actividad minera en territorio argentino. El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó junto a sus pares de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Catamarca, Raúl Jalil, junto a la secretaria de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini.

La actividad estuvo organizada por la Fundación Fundar y se realizó ante estudiantes de la London School of Economics and Political Science (LSE), una universidad líder a nivel mundial especializada en ciencias sociales. El evento, bajo el título Las provincias como usinas de desarrollo: oportunidades y desafíos del federalismo en Argentina, estuvo a cargo de Andrés Velasco, decano de la escuela de políticas públicas y ex ministro de Finanzas de Chile. Luego, se realizó el conversatorio con los gobernadores, que fue moderado por Anabel Marín, investigadora de la Universidad de Sussex.

Los representantes de la Mesa del Cobre explicaron a los presentes sobre el funcionamiento de la matriz productiva de sus provincias y la importancia que implica desarrollar una minería sustentable. Todos los expositores resaltaron que la energía y la minería no solo permiten el crecimiento de la matriz productiva, sino que también generan nuevos puestos de trabajo, mayor conectividad, entre otros beneficios.

Mendoza es un punto logístico para el Mercosur

En su exposición, el Gobernador de Mendoza explicó sobre las bondades de la provincia para avanzar con el desarrollo de la actividad minera en la provincia, especialmente en la región Sur. Aprovechó la oportunidad para presentar los proyectos mineros que se encuentran dentro del denominado Malargüe Distrito Minero Occidental y sus principales características.

En este sentido, Cornejo explicó a los estudiantes presentes cómo funciona la matriz productiva de nuestra provincia, e hizo referencia a la situación macroeconómica de Argentina al señalar: “Estamos esperando que el Gobierno nacional estabilice la situación para que, junto con los otros gobernadores presentes, se pueda trabajar en equipo y explotar en el territorio lo mejor de nosotros”.

Además, el mandatario afirmó que Mendoza tiene una matriz productiva diversa: “Somos productores de alimentos, de bebidas, en particular del vino, hemos crecido en servicios turísticos, tenemos energía”. Así, agregó que la provincia es un punto logístico para empresas internacionales, ya que “buena parte del Mercosur transita por el Paso Cristo Redentor, que conecta Argentina con Chile”.

Proyectos mineros en Mendoza

“No hemos hecho minería metalífera en este tiempo y estamos perdiéndonos una oportunidad enorme”, puntualizó el mandatario mendocino, a lo que sumó que “desde hace un tiempo estamos concentrados en desarrollar los minerales críticos y necesarios para la transición energética, como lo son el cobre, el litio, hierro, entre otros”.

El Gobernador dejó en claro cuáles son las características que tiene que tener la minería en la provincia. Así, Cornejo aseguró que en Mendoza “estamos desarrollando una estrategia sobre el desarrollo de una actividad minera bajo los principios de la sostenibilidad económica, ambiental y social. Estamos avanzando bien y rápidamente en eso”.

Ante esto, señaló que “si bien la mayoría de los proyectos integran Malargüe Distrito Minero Occidental [MDMO], también hay planes mineros de cobre y litio en otros sectores de Mendoza”. Y añadió que “está avanzado el desarrollo del proyecto para producir potasio en el corto plazo en el Sur provincial”.

Acto seguido, Cornejo remarcó que en Mendoza “hacemos bien nuestra agricultura, nuestra producción de alimentos, y la generación de energía”, y declaró que “para hacer minería a gran escala, necesitamos líneas de alta tensión, caminos, más energía para poder proveer ese crecimiento económico”.

“El mundo está demandando lo que la Argentina puede producir”

Luego de las exposiciones, el titular de la Fundación Fundar, Sebastián Ceria, destacó que los gobernadores y la ministra promovieron un consenso importante sobre el desarrollo sostenible de Argentina, pasando por la innovación y la educación, y considerando la transformación más allá de los recursos naturales.

Así, mencionó a modo de experiencia personal que vive desde hace años en el exterior de Argentina y remarcó que en el mundo “hay una transformación, un cambio de la revolución, que está llevada adelante más que nada por los temas que tienen que ver con el cambio climático, pero también con la disrupción que la tecnología tiene en todas nuestras vidas”. Y sumó que esto permite a Argentina reposicionarse.

Ceria afirmó que “el mundo está demandando lo que la Argentina puede producir, y quiere producir”, y aseguró que el evento de hoy deja un balance positivo.

Acto seguido, valoró la presencia de los funcionarios argentinos y destacó que son “representantes de provincias de distintos colores políticos, que se unen para viajar al exterior, para hablar de lo que las provincias tienen que ofrecer, pero colaboran y generan un consenso sobre el desarrollo para el país”. Además, sostuvo que ese “no solo está basado en el desarrollo individual de cada una de esas provincias, o la colaboración entre ellas, sino también ese reconocimiento de que tiene que haber una inserción en el mundo. Esa inserción tiene que ser regional e internacional”.

Además, señaló que existe “un reconocimiento de que la Argentina no puede aislarse del mundo para lograr ese desarrollo”. Al mismo tiempo, puso en valor los temas desarrollados durante las exposiciones: “No se habló aquí solamente de la extracción de los minerales, de políticas extractivistas de desarrollo, sino que se habló muchísimo de innovación, se habló de educación, se habló de las industrias del conocimiento. Es decir, hay un reconocimiento de que los recursos naturales proveen una oportunidad que es única, pero a la vez tiene que servir como un puente para el desarrollo que va más allá de esos recursos naturales”.

Otro de los puntos que el titular de la fundación destacó sobre las exposiciones fue el tema de la sostenibilidad. “Es sobre un desarrollo sustentable, de la importancia del cambio climático y el de respetar no solo a nuestro planeta, que es el único que tenemos, sino también a los pueblos y a las comunidades, para que ninguno de estos desarrollos que hagamos realmente cambie o altere la manera en que la gente vive”, puntualizó al finalizar.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza