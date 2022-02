ANSES: oficializan el aumento para jubilados, pensionados y AUH

Sin IFE 4 y a través de la Resolución 26, ANSES oficializó este lunes el aumento de 12,28% correspondiente a los haberes de jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo. Además el incremento impacta en el monto a pagar de la Ayuda Escolar Anual, Asignación Familiar por Hijo para SUAF y el cálculo final del quinto Complemento. ¿Cuánto cobro ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este lunes el aumento de 12,28% para los haberes de jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Asignación Familiar por Hijo (AFH).

Sin IFE 4 y a través de la Resolución 26 publicada en el Boletín Oficial, la suba impactará también en los montos a cobrar en marzo correspondiente a la Ayuda Escolar Anual, Pensiones no Contributivas (PnC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), junto con el cálculo del quinto Complemento Mensual para el Salario Familiar de SUAF.

«Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de marzo de 2022, es de DOCE CON VEINTIOCHO CENTÉSIMOS POR CIENTO (12,28%)», detalla el texto firmado por la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.

JUBILADOS ANSES,¿CUÁNTO COBRO EN MARZO 2022?

El nuevo haber mínimo de jubilados ANSES será de $ 32.630,40 mientras que el monto máximo ascenderá a $ 219.571,69.

JUBILADOS ANSES, ¿CUÁNDO COBRO EN MARZO 2022?

ANSES pagará desde el próximo miércoles 9 de marzo y según la terminación del DNI, los haberes de jubilados y pensionados inferiores a $ 36.676.

DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4: martes 15 de marzo

DNI terminados en 5: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7: viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9: martes 22 de marzo

ANSES pagará los haberes de jubilados y pensionados con ingresos superiores a $ 36.676,01, desde el miércoles 23 de marzo, según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: viernes 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: lunes 28 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: martes 29 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 30 de marzo



PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ANSES: CALENDARIO DE PAGO

ANSES activará el próximo miércoles 2 de marzo el nuevo cronograma de pago para las y los titulares de las Pensiones no Contributivas (PnC), según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 2 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: jueves 3 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: viernes 4 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: lunes 7 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: martes 8 de marzo

¿CUÁLES SON LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE ANSES?

ANSES cuenta con cuatro categorías de Pensiones no Contributivas:

Pensión no Contributiva por Invalidez: Es una pensión no contributiva para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima;

Es una pensión no contributiva para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima; Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos: Para mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, de cualquier edad y estado civil. Su pago mensual equivale al valor total de una jubilación mínima;

Para mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, de cualquier edad y estado civil. Su pago mensual equivale al valor total de una jubilación mínima; Pensión no Contributiva por Vejez: Para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima;

Para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima; Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM: Es un ingreso mensual para beneficiarios sin necesidad de aportes, además de cobertura medica de PAMI y Asignaciones Familiares (asignaciones por cónyuge, por hijo, por hijo con discapacidad y por ayuda escolar anual). Equivale al 80% de una jubilación mínima.

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA ANSES: ¿CUÁNTO COBRO EN MARZO 2022 CON AUMENTO?

Con el aumento del 12,28% de ANSES, los montos a cobrar en marzo 2022 de las Pensiones no Contributivas (PnC) ascenderán a: Pensión no Contributiva por Invalidez: $ 22.841,28 Pensión no Contributiva para Madres de siete hijos o más: $ 32.630,40 Pensión no Contributiva por Vejez: $ 22.841,28 Pensión Universal para el Adulto Mayor: $ 26.104,32

AUH ANSES: CALENDARIO DE COBRO DE MARZO 2022

ANSES pagará desde el próximo miércoles 9 de marzo y según la terminación del DNI, los nuevos montos con aumento del 12,28% para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4: martes 15 de marzo

DNI terminados en 5: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7: viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9: martes 22 de marzo

AUH ANSES: ¿CUÁNTO COBRO EN MARZO 2022?



Las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ANSES cobrarán en marzo $ 6374,14. Además se agregará la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentar) de hasta $ 12.000 y la liquidación automática de la Ayuda Escolar Anual de $ 5342.

SUAF ANSES: CUÁNDO COBRO EN MARZO 2022

ANSES pagará desde el próximo miércoles 9 de marzo y según la terminación del DNI, el nuevo haber con aumento correspondiente a la Asignación Familiar por Hijo (AFH).

DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4: martes 15 de marzo

DNI terminados en 5: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7: viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9: martes 22 de marzo

COMPLEMENTO SUAF ANSES: CON NUEVO TOPE, ¿CUÁNTO COBRO EN MARZO 2022?

El monto del Complemento del Salario Familiar para SUAF ANSES está determinado por el nivel de ingresos mensuales y el monto de la Asignación Familiar por Hijo, según la categoría. Con la suba del 12,28% los topes máximos de marzo 2022 se ubicarán en:

Un trabajador o trabajadora con ingresos familiares hasta $ 87.955 o monotributistas de las categorías A, B o C cobrará $ 3751,86 del Complemento Mensual ;

cobrará $ 3751,86 del ; Un trabajador o trabajadora con ingresos familiares entre $ 87.955,01a $ 128.997, y monotributistas de la categoría D, cobrará $ 2530,8 del Complemento Mensual.

