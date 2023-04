Ante la llegada del frío Patitas San Carlos pide ayuda para colaborar con dinero o frazadas

Actualmente, en la Argentina se estima que 20 millones de animales viven en la calle, entre ellos se encuentran los perros. La falta de compromiso, empatía y solidaridad, son tres aspectos clave que escasean cada día. En una entrevista con una integrante de Patitas San Carlos explicó la situación que se vive en el Valle de Uco en cuanto al abandono.

La problemática no es una excepción en el Valle de Uco, cada día miles de perritos ya sea adultos y cachorros son tirados por familias ya sea en basurales, campo o en la ruta, además, se suele ver el abandono en terminales de ómnibus de personas que se suben a un colectivo y dejan a sus mascotas varadas.

Frente a esta situación de falta de conciencia mundial y local, muchas personas como es el caso de los integrantes de Patitas de San Carlos cuidan y asisten a miles de animales. Siendo así, mediante en posteo en sus redes sociales piden la ayuda de los vecinos de la comunidad para poder cubrir los gastos en animalitos recién nacidos y enfermos.

En una entrevista Antonella Escobar de El Cuco Digital le consultó a una de las integrantes de Patitas San Carlos quien contó cómo es que las personas pueden ayudar y la importancia ante una adopción.

¿Cuentan con un espacio para tener los animales? Si no es así ¿Desean poder tener un espacio para cuidarlos?

No, no contamos con espacio para cuidar animales, de hecho la idea no es contar con un lugar para albergar si por ahí que la gente se sume brindando tránsito, pasa que bueno actualmente no hay un nivel de conciencia a nivel departamental en cuanto al cuidado y tenencia responsable de los animales por lo que si existiera un lugar sabemos que serviría de depósito ya que en un momento nosotros experimentamos el tener un refugio mucho tiempo, por más de un año y verdaderamente eso era lo que nos sucedía, la gente iba y tiraba los animales porque sabían que había un grupo de personas que lo cuidaban y obviamente que el fin no era ese porque se le trataba de dar prioridad obviamente a los animales que estaban en condición de calle y que estaban en un estado de salud deplorable y no podían sobrevivir en la calle en las condiciones que estaban.

¿Cuál es el objetivo del posteo?

El objetivo del posteo es sumar no solo voluntarios sino el tema de la toma de conciencia de lo que es la tenencia responsable, nosotros hace varios años venimos insistiendo en el municipio de que esto tiene que ser un conjunto para que pueda tener un buen resultado que no son solamente castraciones masivas, que bueno como sabrán nosotros años venimos luchando por un castrador móvil que vaya distrito por distrito y por las zonas más alejadas donde la gente no puede acercarse al centro veterinario o anteriormente al matadero municipal, para trata de erradicar la sobrepoblación de animales callejeros que como siempre nosotras decimos no solamente es por una cuestión de amor y cariño que una le tiene a los animales sino por un montón de otras cosas que vienen a consecuencia de la sobrepoblación de los mismos como enfermedades sonaticas, accidentes de tránsito, como ensucian el medioambiente los animales cuando tienen hambre y rompen bolsas de residuos que los vecinos tiran y un montón de otras cosa más. El objetivo del posteo como te decía no es solamente sumar colaboración de los vecinos del departamento sino también el tema de la toma de conciencia al respecto.

¿Cómo ven la situación en el Valle de Uco en cuanto a los perros y gatos abandonados?

En cuanto a los animales que están en situación de calle, por lo cual en su mayoría en su mayor porcentaje son los perros no tanto así los gatos y bueno nosotros lo asociamos a esto a que no se compran y venden gatos en nuestros pueblos o nuestra provincia y quizá en otros lugares sí, pero acá al haber el comercio y al existir el comercio, la comercialización de los animales en este caso los perros hace también que la gente los cosifique más y no opten por la opción de muchas de adoptar un callejero o un animal que no es callejero pero se preño la perra de “x” persona, que entre comillas es responsable y por ahí opta por comprar.

¿Cada vez son más los casos de abandono?

La verdad que sí, que este último tiempo hemos notado muchísimos abandonos de camadas y camadas de animales, por ahí si lo que va variando es que muchas veces los tiran con perras y todo y en otras situaciones tiran solamente la camada de las crías y la verdad que eso se dificulta más porque hay que ir a buscar perra nodriza y en caso de no conseguir ese animal, que aparte es por ahí es un abuso sobre ese pobre animalito porque obviamente una perra que está amamantando es porque ya tiene sus crías y ponerle otros animales es como terrible incluso siempre se los acompaña con complejos vitamínicos y todo eso, porque la terminas explotando a la pobre perrita incluso se le da un ayuda y eso al animal y en caso de no conseguirla lo tenemos que hacer las personas, y la verdad que encima se dificulta muchísimo más poder ayudar a los animales.

¿Cómo pueden ayudar las personas?

En cuanto la ayuda es importantísimo que brinden transito hacerle saber que es un tiempo “x” en donde es recuperado y se logra buscarle una adoptante, es muy importante porque los animales en la condición que están es re difícil que queden en la calle y poder cuidarlos a través de esa condición y atenderlos, obviamente el animal muchas veces se va de un lugar a otro y cuando no están en un lugar fijo se imposibilita la opción de brindarle la atención veterinaria, la alimentación y demás, eso es como muy importante, porque repetimos el tema del refugio coincidimos en que no, entonces para que no sea un depósito de perros como te mencionamos anteriormente, entonces bueno el hecho del hogar transitorio es como sumamente importante.

Colaborando con dinero, en ese sentido el grupo se maneja de una forma muy súper transparente, los veterinarios con los que se trabaja y que nos brindan su atención nos re mil conocen, entonces se otorga la orden con el monto y todo y se hace público completamente todo tanto el ingreso que entra al cuenta de mercado pago a la que se pide colaboración de cada vecino del departamento para seguir ayudando a los animales con condición de calle, como las entregas de dinero a los veterinarios y demás. Asique bueno por lo pronto seguir colaborando con el dinero, que ofrezcan transito las familias y todo eso que es sabana, frazaditas, colchones y eso está el numero para que puedan contactarse y recibir esas donaciones.

¿Algún consejo que deseen darles a las personas interesadas en adoptar?

Una adopción es para siempre, y es una responsabilidad sumamente grande, un animal no es simplemente un momento y listo ya está termino el periodo de cachorro y es un objeto, en eso también hacemos hincapié que mucha gente nos pide adopción de los animalitos para sus hijos o para un nietito para alguien así de menor de edad, en cuanto a eso pedimos mucha responsabilidad porque muchas veces nos llaman que no lo pueden tener más o no lo quieren y bueno siempre coincide o que la mayoría de las veces el tiempo de ser cachorros.

Adoptar o tener una mascota en la casa no es una obligación, si no está dispuesto a brindarte al cien por cien como corresponde, directamente tomar la opción de no tenerlos porque muchas veces sí, si lo adopto y después no se tienen las condiciones básicas para cubrir las necesidades de un animal como una vacuna, la alimentación y una cucha, cosas básicas. Cuando un animal tiene una enfermedad o lo atropellan por lo que sea, entonces bueno en la altura que estamos de la vida tomar esa conciencia no porque por tener una mascota la tenemos que tener y que si no está dentro de nuestras posibilidades brindarle lo mejor y el cuidado que corresponde y que se merece, tomar la opción de no tener la mascota y también saber de qué bueno cada animal recuperado que se da en adopción a las familias tiene un seguimiento y que la gente sepa y no se ofenda de que es muy difícil el trabajo que se realiza y es mucho lo que cuesta más allá de eso el cariño que le toma a los rescataditos y recuperados, entonces también por una cuestión de tranquilidad y bienestar del animal se le hace un seguimiento para poder saber que está en las condiciones que el animal debe de estar.

Cómo colaborar: