Aumentó el precio del pan en Mendoza: la suba rondaría el 10%

La Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA) sugirió una suba debido al aumento en la materia prima.

Este viernes, la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA) sugirió una suba del 10% en pan, tortas y facturas.

Cristian Dibeta, presidente del CEPA dialogó con El Cuco Digital, y dijo que a partir de hoy hay actualización de precios y regirá en toda la provincia.

“La realidad es que seguimos teniendo aumentos de todo tipo en todas las materias primas: levadura, grasa, margarina, la harina subsidiada se ha recibido poco y aumentó un 9% en su valor, no sabemos qué va a pasar de acá a fin de año, si van a seguirla entregando o no. Estamos esperando una reunión con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, iba a ser esta semana, la suspendieron, probablemente sea la próxima semana, pero no podemos seguir esperando más por que todos los días nos traen listas de precios nuevos en todas las materia prima, con valores muy grandes”.

“La caja de margarina que estaba a $4.000 a principio de año, hoy supera los $11.000. El paquete de levadura lo pagábamos a $110 y ahora sale $400. Los descartables han subido muchísimo. Los impuestos, aumento en la luz, gas, y agua. Al panadero no le queda otra que trasladar esta lista renovada de precios a sus producciones”, agregó Dibeta.

Finalmente, el presidente de la Cámara destacó:“No se soporta más toda la cantidad desmedida de aumento. Y si nos llegan a sacar la harina subsidiada a fin de año estaremos aumentando de nuevo. Es durísimo ya que la gente no tiene plata para comprar pan, es triste decirlo pero cada vez le cuesta más a la gente llegar a estos tipos de productos de primera necesidad”.

Precios promedio del Gran Mendoza

En tanto, en Valle de Uco el kilo de pan actualmente se está vendiendo a $250 por lo que hay una variación con el gran Mendoza, sin embargo, también la lista sufrirá modificaciones.