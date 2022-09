Bomberos voluntarios de San Carlos apagaron tres veces un incendio en el mismo lugar: “No se multa como corresponde”

El reclamo del personal de bomberos a los encargados de elevar actas y multar. Además, piden donación de combustibles debido a la gran cantidad de consumo que han tenido estos días.

El día de ayer, bomberos voluntarios de San Carlos debieron acudir a la finca Expocarne ubicada a la altura de Arroyo Negro y Ruta 40 por tres veces consecutivas a apagar el fuego que prendía un encargado del lugar.

Pablo Ruiz, integrante del cuerpo bomberil dialogó con El Cuco Digital y contó lo que pasó: “Ayer, la gente llamaba y denunciaba la quema que se estaba realizando en una finca. Tres denuncias recibimos en donde fuimos desplazados junto con un móvil policial. La primera, llegamos y extinguimos el fuego, la segunda vez, fuimos y encontramos al encargado que contó que estaba haciendo una quema controlada. Se le explicó que eso está penado por la ley y que solo lo puede hacer la Dirección de Medioambiente. Sin embargo, la persona hizo caso omiso, apagamos el fuego, y minutos más tarde lo volvió a encender. Por lo tanto, recibimos una tercera llamada y tuvimos que dirigirnos al lugar, gastando muchísimo combustible y recursos por esta situación que parece no entenderse”.

Por otro lado, agregó: “Es lamentable, pero Medioambiente del departamento y de la provincia deberían elevar las actas correspondientes para que esta persona sea multada, pero como eso no suele suceder siguen prendiendo fuego. No se multa como corresponde”.

“Estamos teniendo un gasto indiscriminado de combustible que no tenemos y que las personas que deben controlar eso no lo hacen y eso nos perjudica. Estamos consumiendo y malgastando combustible, material y equipamiento en cosas que la gente lo hace a propósito, en la cara y delante de la Policía. Que alguien te mire y te diga que está quemando y que nadie haga nada, es triste. No tenemos gasoil en este momento una camioneta. Estamos viendo si alguien nos puede donar gasoil infinia por que si pasa algo no tenemos para movernos, estamos gastando mucho más de lo que nos llega debido a la cantidad de incendios que hay. Es una situación extrema y no se toma conciencia”, cerró.