Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

Argentina es el tercer país del mundo en cantidad de exportaciones de ajo y la provincia es la principal productora.

A menos de un mes para arrancar la producción 2025, productores ajeros de Mendoza y en especial del Valle de Uco (concentra más del 80% de la producción total), se mantienen preocupados y a la expectativa de lo que puede suceder con Brasil, principal destino de la producción.

La principal problemática es que Brasil, el principal comprador internacional que tiene Argentina, ha flexibilizado las reglas de importación con China, que es el principal productor a nivel mundial.

De esta manera, Brasil compraría ajo mucho más barato al “gigante” de Asia y dejaría de comprar en Argentina, generando pérdidas millonarias al país y un daño incalculable para la economía regional.

En la actualidad, y según la información aportada a El Cuco Digital, por parte de productores exportadores, Argentina durante el año produce entre 150 y 155 toneladas de ajo, mientras que China, en el mismo tiempo, produce entre 20 y 25 millones de toneladas.

“China tiene una capacidad de producción mucho más grande que nosotros y si ellos empiezan a meter ajó a Brasil, nosotros vamos a perder mucha producción, es delicado el tema y necesitamos que los gobiernos actúen”, aseguró un productor local.

Además, remarcó: “Mendoza y especialmente el Valle de Uco, produce ajo de primera calidad y que está destinado exclusivamente al mercado internacional, eso no se vende en el interior por los costos y si no le vendemos a Brasil, se va a terminar perdiendo como paso con otras producciones en este año”.

“La economía no es para nada buena y nos dicen que no vendamos el ajo todavía, pero hay muchos productores que no tienen espalda para aguantar y ya están analizando ofertas que van desde los $320 a los $400 el kilo”.

“Si se vende a ese precio, ya estamos en pérdida, ya que el año pasado vendimos entre $500 y 550 el kilo y producir este año nos costó un 35% más que el año pasado, los números no dan y si no hay intervención puede ser muy complicado”, concluyó el productor.

Por otro lado, otro productor de esta hortaliza, aseguró que: “estoy al tanto de lo que está sucediendo con nuestro principal mercado internacional pero hay que ver qué pasa en los próximos días cuando comencemos a arrancar, China es el principal productor pero no tiene la calidad de producto que tiene Mendoza y eso también tiene su significado”, aseguró Héctor productor de San Carlos.