Cada 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos: por qué son tan importantes

La fecha fue establecida en el año 2007.

Los archivos tienen un valor único. Están conformados por documentos producidos por la actividad humana y como tal, son evidencia única de eventos pasados. Asimismo, aseguran el funcionamiento democrático de las sociedades, la identidad de los individuos y de las comunidades y la defensa de los derechos humanos.

Con motivo del Congreso Internacional de Archivos en Viena, de 2004, más de 2000 participantes adoptaron una resolución: pedir a las Naciones Unidas crear un Día Internacional de los Archivos.

En la Asamblea General en noviembre de 2007, el ICA oficializó que sería el 9 de junio la fecha para celebrar el Día Internacional de los Archivos. Este día fue elegido porque el 9 de junio de 1948, el Consejo Internacional de Archivos se estableció bajo los auspicios de la UNESCO. Esta elección fue aprobada de inmediato y adoptada por la comunidad archivística internacional.

“Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida”, Declaración Universal sobre los Archivos, aprobada en la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos, Oslo, septiembre de 2010.

¿Por qué un Día Internacional de los Archivos?

Desde su creación, en 2007, el Día Internacional de los Archivos pretende dar a conocer:

… A los sectores públicos y privados, la necesidad de resguardar –a largo plazo– los archivos y facilitar el acceso a ellos.

Al documentar las actividades y decisiones tomadas, los archivos proporcionan tanto la continuidad de los organismos públicos y privados y la justificación de sus derechos, así como los de los individuos y los estados.

… A las autoridades públicas, los beneficios de contar con un registro documental eficaz para establecer un buen gobierno.

Los archivos son parte del patrimonio cultural y una de las principales fuentes de información. El patrimonio documental proporciona evidencias significativas para el desarrollo económico, político, social y cultural de la humanidad.

… Al público en general, la importancia de los archivos.

Los archivos constituyen la memoria de las naciones y de las sociedades, forman nuestra identidad y son piedra angular de la sociedad de la información.

Fuente: Consejo Internacional de Archivos (ICA).

Otras efemérides

En la Argentina se conmemoran el Día del Geólogo y el Día del Primo.

1891. Nace Cole Porter. Nace Cole Porter en Peru, Indiana. Quizás el mayor compositor de la música popular de los Estados Unidos, fue autor de clásicos como “I´ve Got You Under My Skin”, “True Love”, “Anything Goes”, “Night and Day”, “Friendship” y “Just One Of Those Things”. Además, escribía las letras de sus canciones, a diferencia de las duplas de músico y letrista que estaban en boga. Falleció en 1964.

1917. Nace Eric Hobsbawm. En Alejandría nace el historiador británico Eric Hobsbawm. Alcanzó celebridad con la trilogía que forman La era de la Revolución, La era del Capital y La era del Imperio; y con su Historia del siglo XX, en la que postula un siglo XX “corto”, limitado entre 1914 (comienzo de la Primera Guerra) y 1989 (caída del Muro de Berlín). Fue militante comunista y también escribió sobre jazz. Falleció en 2012.

1948. Nace Guillermo Saccomanno. En el barrio porteño de Mataderos nace Guillermo Saccomanno. Uno de los más importantes escritores argentinos de las últimas décadas, comenzó como guionista de historietas. Con Carlos Trillo fue autor de Historia de la historieta argentina. De 1984 es su primera novela, Prohibido escupir sangre. Entre sus novelas posteriores se pueden mencionar El buen dolor, 77, El oficinista y Cámara Gesell. Su volumen de cuentos Bajo bandera derivó en la película homónima de Juan José Jusid, de la que fue guionista. También publicó el libro de no ficción Un maestro; y, en coautoría con Fernanda García Lao, Amor invertido y Los que vienen de la noche. Escribe regularmente en PáginaI12 y sacudió con su discurso de inauguración en la Feria del Libro de Buenos Aires de 2022.

1956. El levantamiento del general Valle contra la Revolución Libertador. El general Juan José Valle se levanta contra la Revolución Libertadora. El alzamiento tiene varios focos: Avellaneda, La Plata, Campo de Mayo. En los enfrentamientos mueren cuatro de los alzados y tres leales a la dictadura, que contiene la intentona y reprime sin piedad: Pedro Eugenio Aramburu aplica la ley marcial y ordena fusilamientos. En total, son pasados por las armas 27 hombres, Valle incluido. Éste se había entregado para frenar el baño de sangre y lo fusilan en la Penitenciaría Nacional. Un grupo es fusilado en un basural de José León Suárez, de forma clandestina, luego de haberse dictado la ley marcial con posterioridad a su arresto. Doce hombres son ejecutados y cinco mueren en el basural. Ese hecho es el que, gracias al testimonio de los sobrevivientes, reconstruyó Rodolfo Walsh en Operación Masacre.

1989. Muere José López Rega. José López Rega muere en prisión a los 72 años. El hombre fuerte del tercer gobierno peronista falleció sin haber recibido condena. Cabo de la Policía Federal, se acercó al entorno de Perón a mediados de los 60 y ganó su confianza en Madrid. En 1973 asumió como ministro de Bienestar Social. Apodado Brujo por su afición a la astrología, fue el polo de atracción de la ultraderecha. Se le atribuye la puesta en marcha de la Triple A. Su poder fue en aumento tras la muerte de Perón, cuando se convirtió en el principal colaborador de Isabel Perón. Dejó el país en pleno caos del Rodrigazo y su paradero fue un misterio. Recién se lo detectó en Suiza en 1982. Fue detenido en Estados Unidos cuatro años más tarde y extraditado a la Argentina, donde permaneció detenido hasta su muerte.

1991. Muere el pianista Claudio Arrau. Fallece en Austriael pianista chileno Claudio Arrau a los 88 años. Había nacido en Chillán, en 1903. Estudió en Europa con Martin Krause, quien a su vez había sido discípulo de Franz Liszt. Se consagró como uno de los grandes pianistas del siglo XX, con repertorio centrado en el Romanticismo alemán.