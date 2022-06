Carmen Caraballo: “Actué sin saber, devolví el dinero en su momento y ahora trabajo gratis en el Concejo” 

La edil denunció persecución política, y considera muy injusta la situación. Por otro lado, algunos concejales dijeron “no entender” la documentación que se presentó.

Hace unas semanas, la edil del partido Nuevos Rumbos, Cecilia Coronel, realizó un pedido de informe sobre la situación de la concejal Carmen Caraballo , quien había estado cobrando dos haberes en simultáneo: su dieta de concejal y su jubilación (es docente jubilada). La situación comenzó a tener ribetes de escándalo, ya que tomó estado mediático: Coronel explicó a los medios por qué el pedido de informes, agregando que el caso también se expondría ante el Tribunal de Cuentas, la Comisión de Derechos y Garantías del Senado provincial, y la Oficina de Ética Pública. Además, la edil de Nuevos Rumbos, manifestó que, su intención era llevar el caso a la justicia penal . Por su parte, Carmen Caraballo no quiso hacer declaraciones, y se limitó a decir que “no respondería agravios”.

A los pocos días, el Ejecutivo respondió el pedido de informes, y manifestó que la concejal Caraballo había estado cobrando los dos haberes entre 2019 y 2020, pero que en noviembre de 2020 la concejal solicitó “la suspensión” del cobro de su dieta como concejal, por lo que, desde ese momento, la edil dejó de percibir esos haberes. Mientras tanto, en el Concejo Deliberante, dos concejales, Juan Torres (PJ) y Leonor Bianchetti (Partido Verde) pidieron que se conformara una Comisión investigadora sobre el tema, pero la iniciativa no contó con el apoyo de los demás ediles (solo votaron a favor Coronel, y los impulsores del proyecto), por lo que el Concejo Deliberante no siguió el tema “oficialmente”.

Durante los siguientes días, la concejal Carmen Caraballo presentó una nota en el Concejo Deliberante donde explicó la situación. La edil argumentó que durante los primeros meses como concejal estuvo cobrando la dieta de concejal y su jubilación docente, pero que en noviembre del 2020 renunció a los haberes legislativos. “… debido a la falta de información comencé percibiendo mis haberes como concejal además de mi jubilación” afirma en la nota la concejal, y agrega: “Notificada por el Anses debí optar por uno de los dos salarios o el más alto. Elegí mis haberes jubilatorios, dejando de percibir la dieta como concejal del Municipio, no obstante ello y al haber recibido ambas remuneraciones, reintegré a Anses lo cobrado en dichos meses, esto fue abonado en tiempo y forma”. Caraballo recalcó haber actuado sin saber de la incompatibilidad, y que como “persona de bien” además de subsanar el error, pedía disculpas por lo sucedido.

Además, en la nota de descargo, en la que Caraballo informó que solo cobra su haber jubilatorio, la edil informó que “paga de su propio bolsillo” la persona que la asiste como secretaria. En el final de la nota, Caraballo afirmó ser víctima de una persecución política. Junto con la nota explicativa, Caraballo presentó una serie de recibo de haberes, en donde, según explicó, Anses ha descontado lo cobrado como concejal.

“Los recibos que he presentado son los correspondientes a los meses en los que Anses me descontó lo cobrado como concejal” explicó Caraballo a El Cuco Digital , y agregó: “si bien, en el recibo no hay un ítem específico donde aparezca el descuento, el monto final (de cobro) evidencia el descuento”. Caraballo afirmó estar muy dolida por la situación, ya que afirmó haber actuado en ignorancia, y de total buena fe: “nadie me dijo que era incompatible, además, conozco de casos en los que se ha cobrado la jubilación y la dieta”. La concejal consideró injusto la situación actual, ya que su jubilación es lo que le corresponde por todos sus años de trabajo docente y su aporte al sistema, mientras que el haber como concejal es la remuneración por su trabajo actual. “Es injusto, porque yo trabajé toda mi vida como maestra, me jubilé como directora, y me corresponde tener mi jubilación, por la que yo aporté. Y ahora, yo estoy trabajando por el pueblo, y sin embargo, por ese trabajo no puedo cobrar” expresó la edil, y agregó: “la verdad que he pasado momentos muy difíciles, muy angustiosos, y muy injustos”. Consultada por su afirmación de ser víctima de una persecución política, Caraballo expresó que “sin dudas es una persecución, que viene principalmente del espacio Nuevos Rumbos (concejal Cecilia Coronel)”. Debe aclararse que Caraballo asumió como concejal como representante del partido Nuevos Rumbos, pero en octubre del 2021 (en medio del tratamiento del presupuesto departamental en el Concejo Deliberante), la edil renunció al partido, diciendo que desde ese momento iba a ser “independiente” y solo respondería al pueblo de San Carlos.

Lo que dicen otros concejales

El Cuco digital estuvo en el Concejo Deliberante de San Carlos donde accedió a la documentación presentada por la concejal Caraballo. (Ver imágenes). Además, consultó a dos concejales que pidieron se conformara la comisión investigadora. Juan Torres (PJ) expresó que “la documentación presentada era poco entendible” y que no habían tenido ninguna explicación extra. Además, consideró que, la responsabilidad mayor es del Ejecutivo departamental que permitió que la edil cobrara los dos haberes. Por su parte, Cecilia Coronel, que fue quien inició el pedido de informe, también consideró que “los recibos de sueldo no se entienden”. La edil de Nuevos Rumbos informó haber presentado el caso en Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la provincia (numero de expediente 77457/2022), en la Oficina de Ética Pública, y en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Coronel afirmó que, según la respuesta de dichos organismos, podría realizar una demanda penal.

NOTA PRESENTADA POR CARABALLO EN EL HCD DE SAN CARLOS

RECIBOS DE HABERES PRESENTADOS